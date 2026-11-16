Als Hauptgrund für die niedrigen Speicherstände führt die Studie den durch den Iran-Krieg verursachten Anstieg der Gaspreise an. In der Regel würden Gasspeicher im Sommer angefüllt werden, wenn die Preise tendenziell niedriger seien. „In diesem Sommer boten die hohen Preise jedoch kaum Anreize, Gas auf Vorrat einzukaufen, weshalb die Speicher viel weniger stark aufgefüllt wurden als in den Vorjahren“, heißt es weiter.<BR \/><BR \/>Der niedrige Speicherstand könnte entsprechende Auswirkungen auf die Versorgung haben. Das wiiw verweist auf eine Studie des Europäischen Verbands der Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (ENTSOG), wonach im ungünstigsten Fall - bei einem kalten Winter und einem vollständigen Wegfall der verbleibenden russischen Gaslieferungen - zwischen 9 und 15 Prozent des Gasbedarfs in der EU nicht gedeckt werden könnten.<BR \/><BR \/>Die tatsächliche Versorgungslücke hänge von der Verfügbarkeit von Flüssiggas ab. Folglich wären laut ENTSOG die Binnenländer Mittel-, Ost- und Südosteuropas ohne einfachen Zugang zu Flüssiggaslieferungen über Häfen besonders gefährdet. Selbst ein milder Winter dürfte die Gasspeicher 2027 nahezu leer machen, schreibt das wiiw zudem. Im kommenden Sommer müssten deshalb entsprechend größere Gasmengen eingekauft werden - was den Preis wiederum auf hohem Niveau halten würde.