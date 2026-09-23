Bereits bevor der neue Zollkodex endgültig verabschiedet wurde, hat die EU die Zollfreiheit für Kleinpakete unter einem Wert von 150 Euro ab dem 1. Juli abgeschafft. Seit dem 1. Juli ist ein pauschaler Zoll von drei Euro je Warenkategorie fällig. Ab dem 1. November kommt nun eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Sendung hinzu. Für die Abführung von Zoll und Gebühren sind die Onlinehändler verantwortlich. <BR \/><BR \/>Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die enorme Zahl an Paketen aus Fernost einzudämmen. Vor allem chinesische Onlinehändler versenden ihre Waren häufig direkt an Verbraucher in der EU. Durch die massenhafte Abwicklung von Einzelpaketen geraten Zollbehörden zunehmend unter Druck.<h3>\r\n„Europa setzt endlich ein klares Zeichen“<\/h3>Der hds begrüßt diese Entscheidung in einer Aussendung: „Unsere heimischen Betriebe müssen sich an europäische Regeln, Standards und Auflagen halten. Deshalb braucht es auch für Waren, die über internationale Onlineplattformen nach Europa gelangen, vergleichbare und faire Rahmenbedingungen“, betont hds-Präsident Philipp Moser.<BR \/><BR \/>„Entscheidend ist, dass die neuen Regeln konsequent und europaweit einheitlich umgesetzt werden. Nur so lassen sich Ausweichbewegungen über einzelne Mitgliedstaaten verhindern und tatsächlich gleiche Spielregeln schaffen“, so Moser.