EU-Kommission: Grünes Licht für Auszahlung von 21 Milliarden Euro

Rom hatte in Brüssel den ersten Teil von insgesamt 191 Milliarden Euro beantragt, nachdem Reformen als Voraussetzung für die Gelder auf den Weg gebracht worden waren.Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen attestierte den Italienern in einer Videobotschaft „gute Fortschritte“. Die europäischen Mitgliedsstaaten müssten der Auszahlung aus dem „NextGenerationEU“-Plan nun nur noch offiziell zustimmen.Insgesamt 51 Reformziele hatte Rom bis Ende 2021 erreicht. In 2022 werden weitere 100 Maßnahmen angestrebt, etwa bei den Bereichen Bürokratieabbau und Justizreform. Italien ist das EU-Land, das den größten Anteil an dem mehr als 800 Milliarden Euro starken Paket zum Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie erhalten kann.

apa/dpa/stol