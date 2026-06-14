Der auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Entwickler Anthropic hatte am Freitag mitgeteilt, seine fortschrittlichsten KI-Modelle für alle Nutzer abrupt zu deaktivieren. Grund ist eine Anordnung der US-Regierung, den Zugang zu den Modellen für ausländische Staatsangehörige auszusetzen. Die Regierung in Washington begründete dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit.<BR \/><BR \/>„Wir sehen, dass eine neue Generation hochleistungsfähiger KI-Modelle auf den Markt kommt“, erklärte EU-Kommissionssprecher Thomas Regnier. „Diese Modelle bieten erhebliche Vorteile, auch für die Cyber-Abwehr, werfen aber auch ernste Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit auf, die angegangen werden müssen.“ Vorsorgemaßnahmen, die in diesem Zusammenhang ergriffen würden, sollten Partner jedoch nicht diskriminieren.<BR \/><BR \/>In den Fokus geraten ist der nun blockierte Zugang zu den KI-Modellen „Fable 5“ und „Mythos 5“ von Anthropic. Die US-Behörden befürchten Experten zufolge, dass die KI-Modelle zum Aufdecken von Schwachstellen in Software missbraucht werden könnten. Anthropic hatte angekündigt, den Zugang so bald wie möglich wiederherzustellen.<BR \/><BR \/>Anthropics Verhältnis zur Regierung von US-Präsident Donald Trump ist angespannt. Das Unternehmen hatte sich geweigert, dem US-Militär die Nutzung seiner Modelle für inländische Überwachung und vollständig autonome Waffensysteme zu gestatten. Daraufhin setzte die Regierung Anthropic auf eine schwarze Liste für Lieferketten.