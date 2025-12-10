Die Kommission schätzt, dass Unternehmen durch mehrere Maßnahmen jährlich etwa eine Milliarde Euro einsparen. Kommissions-Vizepräsidentin Teresa Ribera sagte, die Vereinfachung der Rechtsvorschriften sorge für ein ausgewogenes Verhältnis und erleichtere es Unternehmen, effizienter zu arbeiten. Gleichzeitig würden Europas Kernziele in den Bereichen Umwelt und Gesundheit gewahrt, so die Spanierin.<h3>\r\nSchnellere Genehmigungen und weniger Berichtspflichten<\/h3>Konkret sollen etwa Umweltprüfungen für Genehmigungen vereinfacht und beschleunigt werden. Durch Digitalisierung sollen Umweltprüfungen schneller erfolgen, gleichzeitig würden der Zugang zu Analysen und deren Verarbeitung zu wiederverwendbaren Daten sichergestellt, teilte die Kommission mit.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus soll es für Unternehmen mehr Flexibilität bei der Umsetzung von Umweltvorschriften geben. Bestimmte Berichte sollen nicht mehr verpflichtend eingereicht werden müssen, Landwirte und Aquakulturbetriebe sollen von bestimmten Meldepflichten befreit werden.<BR \/>Auch insbesondere Firmen in den Bereichen Batterien, Verpackungen, Elektronik, Einwegkunststoffe und Abfall sollen künftig weniger Aufwand haben: Nach dem Willen der Kommission müssen sie anders als bisher nicht mehr für jedes EU-Land einen eigenen Vertreter für Abfall- oder Recyclingpflichten benennen. So könnten Kosten und Zeit gespart werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Vorschläge zur Vereinfachung der Umweltvorgaben müssen nun von den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament diskutiert und gebilligt werden, bevor sie in Kraft treten können.