<BR \/><BR \/>Die Vereinbarung, die im vergangenen August zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschlossen wurde, sieht die zeitweilige Abschaffung der europäischen Industriezölle auf US-Produkte vor. Im Gegenzug werden auf die meisten EU-Produkte maximal 15 Prozent Zölle von den USA erhoben.<h3>\r\nAbschaffung der Industriezölle unter Bedingungen<\/h3>Die Europaabgeordneten wollen jedoch zunächst Klarheit schaffen: Die Abschaffung der Industriezölle soll nur dann greifen, wenn die USA ihre Zusagen vom vergangenen August voll einhalten. Erhöht Trump die Zölle zu einem späteren Zeitpunkt wieder, soll die EU-Kommission die Abschaffung rückgängig machen. Zudem soll die Vereinbarung Ende März 2028 auslaufen. <BR \/><BR \/>Derzeit liegen die US-Sonderzölle auf die allermeisten Produkte bei zehn Prozent. Dazu kommen reguläre Zölle in Höhe von im Schnitt 4,8 Prozent, die es schon vor Trumps Amtszeit gab. Auf Stahl- und Aluminium wird ein Sonderzoll von 50 Prozent fällig.