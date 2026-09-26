<BR \/>Ob auf Verpackungen, Webseiten oder in Werbeanzeigen: Unternehmen betonen gerne ihr Engagement für Umwelt und Klima. Doch weil Begriffe wie „nachhaltig“, „umweltfreundlich“, „grün“ oder „klimaneutral“ jahrelang inflationär und mitunter irreführend verwendet wurden – Stichwort Greenwashing –, ist das Vertrauen vieler Verbraucher geschwunden.<BR \/><BR \/>Um dem entgegenzuwirken, hat die EU deshalb die EmpCo-Richtlinie erlassen. „Konkret bedeutet diese Richtlinie, dass man für unlautere Nachhaltigkeitsaussagen nun rechtlich belangt werden kann“, erklärt Ulrich Prechsl, Lead of Sustainability bei IDM Südtirol. „Alle Aussagen zur Nachhaltigkeit müssen künftig präzise und mit Fakten belegbar sein.“ Die Verwendung pauschaler Begriffe wird damit de facto abgeschafft. Auch Nachhaltigkeitssiegel sind nur erlaubt, wenn sie auf offiziellen Zertifizierungssystemen beruhen. Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol erfüllt dies. <h3>Verunsicherung bei Unternehmen groß<\/h3>Bereits vor ihrem Inkrafttreten hat die Richtlinie bei vielen Unternehmen für Verunsicherung gesorgt. Aus Angst vor Verstößen seien Verpackungen überarbeitet und Werbekampagnen zurückgezogen worden, berichtet Prechsl. „Mittlerweile spricht man von Green Hushing: Das heißt, dass viele ihre Nachhaltigkeitsleistungen aus Angst, etwas Falsches zu sagen, quasi verschweigen.“ Genau das sei jedoch nicht Sinn der neuen Vorgaben. „Es soll diejenigen stärken, die wirklich etwas machen.“ Wer seine Nachhaltigkeitsbemühungen glaubwürdig belegen kann und genau kommuniziert, habe daher wenig zu befürchten. <h3>\r\nWas Unternehmen tun sollen<\/h3>Für Unternehmen bedeutet das nun vor allem eines: den eigenen Auftritt auf jeglichen Kanälen kritisch zu durchleuchten. „Ich sehe daher EmpCo auch als Chance, dem Nachhaltigkeitsgedanken wieder mehr Ernsthaftigkeit zu verleihen, weil sich Unternehmen nun bewusster damit auseinandersetzen müssen“, so Prechsl. <BR \/><BR \/>In Italien wird die EU-Richtlinie mit dem „Codice del Consumo“ umgesetzt und von der Wettbewerbsbehörde AGCM kontrolliert. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Strafen von bis zu zehn Millionen Euro. In besonders schweren grenzüberschreitenden Fällen sind sogar Sanktionen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes möglich.