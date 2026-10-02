Die Frist für die Regierung in Rom läuft ab. Italien hat zwei Monate Zeit, um auf die neuerliche Mahnung der Europäischen Kommission zu reagieren und den Entwurf des staatlichen Plans zur Gebäudesanierung vorzulegen. Andernfalls könnte Brüssel beschließen, die Angelegenheit vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen.<BR \/><BR \/>Für Eigentümer stellen sich einige Fragen: Muss das Haus saniert, der Heizkessel ausgetauscht oder muss eine Solaranlage installiert werden? Und kann eine Wohnung der Energieeffizienzklasse G noch verkauft oder vermietet werden? <BR \/><BR \/>Die Richtlinie zur Gebäudesanierung legt Ziele zur Verbrauchsreduzierung fest und überlässt es den Staaten, die Maßnahmen zu ihrer Erreichung zu wählen. In diesem Übergang von den europäischen Vorschriften zu den staatlichen Maßnahmen werden die konkreten Verpflichtungen und die verfügbaren Fördermittel festgelegt.<h3>\r\n1. Was kommt auf Italien zu?<\/h3>Die Europäische Kommission hat am 1. Oktober an Italien und acht weitere Länder (Belgien, Tschechien, Irland, Luxemburg, Ungarn, Malta, Polen und die Slowakei) eine Stellungnahme gerichtet, weil der Entwurf des staatlichen Plans zur Gebäudesanierung (fällig am 31. Dezember 2025) nicht vorgelegt wurde. Die Staaten haben nun zwei Monate Zeit, ihren Plan vorzulegen. Andernfalls könnte Brüssel beschließen, die Angelegenheit vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen: Dieser Schritt erfolgt jedoch nicht automatisch. Der staatliche Plan muss darlegen, wie der Gebäudebestand saniert werden soll, mit welchen Maßnahmen und Ressourcen. <h3>\r\n2. Stimmt es, dass alle Wohngebäude bis 2030 die Energieeffizienzklasse E haben müssen?<\/h3>Nein. Die Richtlinie schreibt nicht vor, dass jedes Wohngebäude bis 2030 die Klasse E und bis 2033 die Klasse D erreichen muss (die italienische Energieeffizienzskala reicht von A4 bis G, wobei G die am wenigsten effiziente Klasse ist). Für Wohngebäude verlangt sie eine Senkung des durchschnittlichen Primärenergieverbrauchs um mindestens 16 Prozent bis 2030 und um mindestens 20 bis 22 Prozent bis 2035 im Vergleich zu 2020. <BR \/><BR \/>Dies gilt für den gesamten Wohnungsbestand und wird in Energie pro Quadratmeter und Jahr gemessen. Die Staaten wählen die Instrumente aus, um diese Ergebnisse auf dem Weg zu einem emissionsarmen Gebäudebestand im Jahr 2050 zu erreichen.<h3>\r\n3. Gibt es eine Sanierungspflicht für Häuser der Energieeffizienzklasse F oder G?<\/h3>Die bloße Zugehörigkeit zur Klasse F oder G löst keine individuelle europäische Sanierungsverpflichtung zu einem bestimmten Stichtag aus. Allerdings werden im staatlichen Plan die am wenigsten energieeffizienten Wohnungen sicherlich betroffen sein: Mindestens 55 Prozent der Senkung des Durchschnittsverbrauchs müssen durch die Sanierung von 43 Prozent der Wohngebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz erreicht werden. Das bedeutet nicht, dass 43 Prozent der Häuser bis 2030 vollständig saniert werden müssen: Es bezeichnet die Gruppe, auf die sich ein entscheidender Teil der Einsparungen konzentrieren soll. Welche Verpflichtungen konkret auf die Eigentümer zukommen, hängt von den staatlichen Maßnahmen ab. Der Staat definiert Mindestanforderungen, finanzielle und technische Unterstützung.<h3>\r\n4. Darf ein Haus der Energieeffizienzklasse G künftig nicht mehr verkauft bzw. vermietet werden?<\/h3>Die Richtlinie legt weder ein generelles europäisches Verbot für den Verkauf oder die Vermietung von Wohnungen der Energieeffizienzklasse G fest, noch führt sie ab 2030 ein solches Verbot ein. Der Energieausweis informiert Käufer und Mieter über die Eigenschaften der Immobilie. Die neue europäische Regelung stärkt die Bedeutung der Energieausweise und sieht vor, dass diese unter anderem bei der Verlängerung eines Mietvertrags und bei umfassenden Sanierungsmaßnahmen vorgelegt werden müssen, sofern kein noch gültiger Energieausweis vorliegt. Eventuelle weitere Auflagen hängen von den Entscheidungen auf Staatsebene ab.<h3>\r\n5. Muss eine Wärmedämmung angebracht werden?<\/h3>Es gibt keine einheitliche, für alle Gebäude verbindliche Lösung. Die Maßnahmen können die Dämmung von Wänden und Dächern, den Austausch von Fenstern und Türen, effizientere Heiz- und Kühlanlagen, erneuerbare Energiequellen sowie Regelungssysteme umfassen. Die Wahl hängt vom Wärmeverlust, den baulichen Gegebenheiten und den vorhandenen Anlagen ab. Bei Kondominien muss die Bewertung auch die gemeinschaftlichen Elemente des Gebäudes wie Fassaden, Dächer und die Zentralheizung berücksichtigen. Eine Wärmedämmung ist keine in der Richtlinie festgeschriebene allgemeine Verpflichtung. <h3>\r\n6. Sind Gasheizkessel künftig verboten? <\/h3>Die Einstellung der Fördermittel bedeutet kein generelles Verbot für die Nutzung bestehender Heizkessel. Ab dem 1. Jänner 2025 sieht die Richtlinie die Einstellung der Förderungen für die Installation von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Einzelheizkesseln vor, mit bestimmten Ausnahmen. In Italien sind die in den Jahren 2025, 2026 und 2027 anfallenden Kosten für den Austausch von Anlagen mit einzelnen fossilen Heizkesseln vom Ökobonus und vom Sanierungsbonus ausgeschlossen. Es gibt auch keine Anordnung, jeden Heizkessel bis zum Jahr 2040 zu ersetzen.<h3>\r\n7. Müssen auf allen Häusern Solaranlagen installiert werden?<\/h3>Nein: Die Richtlinie schreibt keine Solaranlagen für alle bestehenden Wohngebäude vor. Sie sieht diese jedoch ab dem 31. Dezember 2029 für neue Wohngebäude vor, wenn es technisch, wirtschaftlich und funktional möglich ist. Die Anwendungskriterien und Ausnahmen müssen von den Mitgliedstaaten festgelegt werden. Für Neubauten gilt zudem eine weitere Frist: Ab dem 1. Jänner 2030 müssen alle neuen Gebäude emissionsfrei sein, einen sehr geringen Energiebedarf aufweisen und vor Ort keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen. Für Neubauten im Besitz öffentlicher Einrichtungen gilt der 1. Jänner 2028 als Frist. Die Energie kann auch aus Energiegemeinschaften oder effizienten Fernwärmesystemen stammen: Energieautarkie des einzelnen Gebäudes ist nicht zwingend erforderlich.<h3>\r\n8. Sind historische Gebäude und Ferienhäuser ausgenommen?<\/h3>Die Richtlinie lässt Ausnahmen für bestimmte Kategorien zu. Zu den Kategorien, für die die Staaten Ausnahmen vorsehen können, gehören Wohngebäude, die weniger als vier Monate im Jahr oder für einen begrenzten Zeitraum genutzt werden und deren voraussichtlicher Energieverbrauch weniger als 25 Prozent des Verbrauchs ganzjähriger Nutzung beträgt. Ebenfalls berücksichtigt werden freistehende Gebäude mit einer Nutzfläche von weniger als 50 Quadratmetern: Diese Bedingung gilt nicht unterschiedslos für jede kleine Wohnung. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kommt es darauf an, ob die Maßnahmen mit dem historischen und architektonischen Wert sowie den geltenden Vorschriften vereinbar sind.<h3>\r\n9. Gibt es Fördermittel?<\/h3>Es sind Förder- und Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen, wobei besonders bedürftige Familien und Gebäude mit geringer Energieeffizienz im Fokus stehen. Die Mittel können aus europäischen und staatlichen Programmen stammen, ergänzt durch private Finanzierungen. Es gibt jedoch keine europäische Garantie für eine vollständige Erstattung der Kosten für jeden Eigentümer. Zuschüsse, Steuerabzüge, Darlehen und Bürgschaften hängen von den tatsächlich verfügbaren Maßnahmen und den Voraussetzungen für deren Inanspruchnahme ab.<h3>\r\n10. Was ist jetzt zu tun?<\/h3>Der Ausgangspunkt ist, die Energieeffizienz der Immobilie zu prüfen. Wenn bereits Maßnahmen an Dach, Fassade, Fenstern oder Heizung erforderlich sind, kann eine technische Begutachtung dabei helfen, diese zu koordinieren, die zu erwartenden Einsparungen abzuschätzen und die verfügbaren Fördermittel zu eruieren. Bevor kostspielige Maßnahmen in Auftrag gegeben werden, sind ein auf das Haus zugeschnittenes Projekt, ein Kostenvoranschlag und eine Prüfung der Fördermöglichkeiten erforderlich.