Das zum Alibaba-Konzern gehörende Unternehmen kritisierte die Strafe scharf. „Wir sind mit der heutigen Entscheidung und der unverhältnismäßigen Geldstrafe nicht einverstanden“, erklärte AliExpress in einer ersten Reaktion. Diese spiegle die erheblichen, proaktiven Verbesserungen, die man vorgenommen habe, nicht angemessen wider. „Wir prüfen die Entscheidung sorgfältig und erwägen alle verfügbaren Optionen“, fügte der Online-Riese hinzu.<BR \/><BR \/>Nach Ansicht der EU-Kommission hat das Unternehmen nicht genug getan, um die Verbraucher in der EU vor illegalen Produkten zu schützen.