EU wirft Amazon Missbrauch von Marktmacht vor

Der weltgrößte Online-Händler Amazon verstößt nach Einschätzung der EU-Wettbewerbshüter gegen Kartellvorschriften. Dem Unternehmen werde vorgeworfen, nicht-öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern systematisch für das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen, teilte die zuständige EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Amazon droht eine Strafe in Höhe von bis zu 10 Prozent seines weltweiten Jahresumsatzes. Das waren im Jahr 2019 rund 280 Milliarden Dollar.