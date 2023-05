Euro-7-Pflicht bei Neuwagen: Sinn oder Unsinn?

Die neue Euro-7-Norm

Seit 1992 gibt es in der Europäischen Union Grenzwerte für den Schadstoffausstoß (seit 2000 auch für Stickstoffdioxid/NOx). Begonnen hat das damals mit Euro 1. Im Laufe der Jahre wurden Grenzwerte und Messmethoden angepasst. Aktuell gilt der Standard 6d – ab 2025 soll dann nach dem Willen der EU-Kommission die Euro-7-Abgasnorm greifen. Neuwagen sollen dann nur mehr verkauft werden dürfen, wenn sie die verschärften Regeln einhalten können.Inwiefern unterscheiden sich Euro 6d und Euro 7? Die zukünftigen Schadstoffgrenzen orientieren sich an den aktuellen Euro-6d-Werten, Diesel und Benziner werden aber gleichgestellt. Ein Diesel darf dann nicht mehr 80 mg NOx/km emittieren, sondern nur noch die für Benziner bereits geltenden 60 mg. Der für Benziner erlaubte Kohlenmonoxid-Ausstoß soll auf den Dieselwert von 50 Milligramm halbiert werden. Im Kleingedruckten des Vorschlags steht auch, dass die Fahrzeuge die strengen Normen auch im Realverkehr einhalten müssen.Die geplante Euro-7-Pflicht wird innerhalb der EU kontrovers diskutiert, einige Länder halten sie für eine unnötige Überregulierung. Skeptisch äußert sich auch Ivo Barchetti (u.a. Autocity, Auto Ikaro, Activa), einer der größten Autohändler in der Region im STOL-Interview.Ivo Barchetti: Bei der ganzen Debatte gilt es aus meiner Sicht 3 Aspekte zu beachten. Der erste betrifft die Prioritätensetzung. Ich finde, dass es wesentlich zielführender wäre, Anreize zu setzen, dass der alte Fuhrpark ausgetauscht wird, anstatt die Regeln für Neuwagen erneut zu verschärfen. Damit würde man wesentlich mehr für den Klimaschutz erreichen.Barchetti: In den vergangenen Jahren wurden enorme Fortschritte erzielt, was die Abgaswerte der Fahrzeuge angeht. Zwischen einem Fahrzeug der Klasse Euro 3 oder Euro 4 und heutigen Euro 6d-Pkw liegen Welten. Eine Verbesserung der Abgaswerte von 6d auf 7 wäre mit hohen Investitionen für die Autoindustrie verbunden. Dieser hohe Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den vergleichsweise geringen Fortschritten, die er mit sich bringen würde.Barchetti: Exakt.Barchetti: Man geht davon aus, dass die Euro-7-Pflicht zu höheren Autopreisen führen wird. Von bis zu 3000 Euro je Neuwagen ist die Rede. Da muss man sich irgendwann schon die Fragen stellen, ob das den Autokäufern noch zuzumuten ist.