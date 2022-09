Europäer leisten sich immer mehr Autos

EU-weit gab es ein starkes Wachstum des Pkw-Bestands pro Kopf – vor 10 Jahren gab es erst 480 Fahrzeuge für 1000 Einwohner. In allen EU-Ländern hat es in den vergangenen 10 Jahren einen Anstieg gegeben.Spitzenreiter in der EU sind die Luxemburger, wo 682 fahrbare Untersätze in Verwendung sind. Am wenigsten Autos im Verhältnis zur Bevölkerung haben die Rumänen (379). Aber auch hier hat sich der Bestand seit 2007 verdoppelt.Italien (670) belegt Platz 2 hinter Spitzenreiter Luxemburg. Dicht dahinter reiht sich Polen (664) ein.Am niedrigsten war die Pkw-Dichte in Rumänien (379), Lettland (390) und Ungarn (403).