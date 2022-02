Europas Leitbörsen wegen Ukraine-Krieg mit kräftigen Einbußen

Der Euro-Stoxx-50 fiel auf 3794,58 Punkte mit Abschlägen von 4,50 Prozent. In Frankfurt büßte der DAX 4,74 Prozent auf 13.937,66 Einheiten ein. Der Londoner FTSE-100 ermäßigte sich um 3,12 Prozent auf 7264,12 Zähler.Der CAC-40 verlor in Paris 4,34 Prozent auf 6486,51 Punkte. Beachtliche Verluste wies die Moskauer Börse auf. Der RTS Index verlor zuletzt 33,1 Prozent auf 821 Punkte.Das Geschehen wechselt heute in den Krisenmodus, schreiben auch die Analysten der Helaba. „Die Hoffnungen der Marktteilnehmer darauf, dass sich Putin mit den Separatisten-Gebieten zufrieden gibt und keine weitere Invasion plant, haben sich zerschlagen“, so die Marktexperten. „Ohne wirtschaftliche Folgen bleibt der Konflikt wegen Unsicherheiten und steigender Energiepreise nicht.“Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat neue EU-Sanktionen gegen Russland angekündigt. So werde der Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten gestoppt. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden.Angesichts des möglichen Ausfalls russischer Gas- und Ölexporte sind die Preise der Energieträger stark angestiegen. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent kletterte zuletzt auf über 104,7 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Auch Industriemetalle legten zu. Das im Automobil- und Flugzeugbau verwendete Aluminium gewinnt am Donnerstag rund 4 Prozent und ist mit 3428 Dollar je Tonne so teuer wie nie.Der Krieg in der Ukraine lässt die Erwartungen mit Bezug auf die Militärausgaben steigen. Davon profitierten die Anteilscheine von Rüstungskonzernen. Bei Rheinmetall legte der Aktienkurs um 3,1 Prozent zu. Der britische Rüstungskonzern BAE Systems gewann 5,9 Prozent hinzu.Nach dem starken Anstieg der Ölpreise konnte der italienische Ölkonzern Eni als einziger positiver Wert im Euro-Stoxx-50 um leichte 0,6 Prozent zulegen. Total Energies büßten hingegen 3,9 Prozent ein.

apa