Die drei weltgrößten Volkswirtschaften, die jeweils kontinentale Dimensionen aufweisen, entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Jede hat eigene Stärken und Schwächen, wobei das Verhältnis zwischen beiden in den USA und China günstiger zu sein scheint als in Europa.<BR \/><BR \/>Die USA sind am stärksten bei Software, einigen High-Tech-Sektoren und Kohlenwasserstoffen. US-Technologieunternehmen dominierten vor allem im Westen schon lange vor dem Aufkommen der KI die Märkte, doch hat die rasante Entwicklung der KI – insbesondere der agentischen KI – ihre Dominanz weiter gestärkt. Derweil haben Schieferöl und -gas eine starke Ausweitung der heimischen Energieproduktion ermöglicht, sodass die USA inzwischen ein Nettoexporteur von Energie sind.<h3>USA: Technologie-Boom und schwindende Industrie<\/h3>Was den USA fehlt, sind Ersparnisse. Zwar hat ihre niedrige Sparquote – sie beträgt lediglich 17,8 Prozent vom BIP – Investitionen insbesondere in Rechenzentren kaum behindert, doch bedeutet dies, dass diese Investitionen direkt zum großen Leistungsbilanzdefizit der USA beitragen, das Defizite sogar in energieintensiven Branchen wie der Stahlindustrie widerspiegelt. Die niedrige Sparquote hat zudem die traditionelle Fertigungsindustrie unter Druck gesetzt, da das verfügbare Kapital größtenteils in den Technologie- und Energiesektor fließt.<BR \/><BR \/>Mehrere US-Regierungen in Folge haben vergeblich versucht, die verarbeitende Industrie wiederzubeleben, auf die mittlerweile weniger als 10 Prozent vom BIP entfallen. US-Präsident Donald Trump versprach, dass Zölle Abhilfe schaffen würden, doch die bisherigen Daten deuten auf das Gegenteil hin. Statt Unternehmen zu zwingen, ihre Produktion in die USA zu verlagern, haben sich die Zölle größtenteils als Steuer für US-amerikanische Importeure und Verbraucher erwiesen. Da der US-Fertigungssektor inzwischen derart klein ist, schlägt sich dieses Scheitern allerdings kaum in den zentralen Wachstumszahlen nieder.<h3>\r\nChina: Vom Billigproduzenten zur High-Tech-Macht<\/h3>China ist in gewisser Weise ein Spiegelbild der USA: Seine Sparquote von mehr als 40 Prozent vom BIP sorgt weiterhin für einen hohen Handelsüberschuss. Doch die Zusammensetzung dieses Überschusses verändert sich. Als China vor einem Vierteljahrhundert der Welthandelsorganisation beitrat, war sein Kapitalstock sehr gering. Heute ist er mehr als doppelt so hoch wie der der USA und wächst rasch. Auch das Qualifikationsniveau der chinesischen Arbeitskräfte verbessert sich zügig. So hat sich etwa die Zahl der Absolventen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge pro Jahr seit 2000 verachtfacht.<BR \/><BR \/>Diese massive Akkumulation von Human- und Sachkapital verändert Chinas komparativen Vorteil. Statt ein Billigproduzent von Low-Tech-Gütern zu bleiben, gewinnt das Land in den bislang von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dominierten, kapitalintensiven High-Tech-Sektoren zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit. Die Regierung unterstützt diesen Wandel aktiv: Der jüngste Fünfjahresplan sieht insbesondere in strategisch wichtigen Sektoren die Förderung hochentwickelter Fertigungstechnologien vor. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich Chinas Wirtschaft auch ohne politisches Zutun in diese Richtung entwickeln würde.<h3>Chinas Schwachstelle bei der Binnennachfrage<\/h3>Das Problem für China liegt in der Binnennachfrage. Laut Schätzungen entfielen 2021 über 30 Prozent der Gesamtnachfrage auf Immobilien und Infrastruktur. In den Folgejahren jedoch führten der Einbruch des Immobiliensektors und der Abschwung im Baugewerbe zu einem steilen Rückgang der Nachfrage. <BR \/><BR \/>Die zusätzlichen Investitionen, die eine hochentwickelte industrielle Fertigung erfordert, können diese Verluste nicht ausgleichen, was bedeutet, dass der Sparüberschuss weiter steigen dürfte. Dies könnte protektionistische Tendenzen in den USA und Europa verstärken, wo die Politik die Handelsüberschüsse Chinas zunehmend auf Subventionen und andere als unfair erachtete Fördermaßnahmen zurückführt.<h3>\r\nEuropa in der schwächsten Position<\/h3>Die Europäische Union scheint sich in der schwächsten Position zu befinden. Sie verfügt über einen geringen Sparüberschuss, was sich in einem geringen Handelsüberschuss niederschlägt. Es mangelt ihr an ausreichenden Energieressourcen und führenden KI-Unternehmen. Und die Mid-Tech- und High-Tech-Branchen, die einst ihre Wirtschaft antrieben, sind einem besonders harten Wettbewerb durch China ausgesetzt. Die europäische Politik bemüht sich nun verzweifelt, die alten Industrien mit eigenen protektionistischen Maßnahmen und Subventionen zu retten. Im Stahlsektor etwa hat die EU kürzlich die Zollkontingente halbiert und die Zollsätze verdoppelt.<BR \/><BR \/>Diese Reaktion ist ebenso verständlich wie wirtschaftlich fehlgeleitet. Tatsächlich haben sich derartige Maßnahmen wiederholt als wirkungslos erwiesen. Die hohen Antisubventionszölle, die die EU im Jahr 2024 auf Importe chinesischer batterieelektrischer Fahrzeuge verhängte, hatten kaum Auswirkungen. Auch andere Bemühungen, Sektoren zu subventionieren, die standardisierte Produkte herstellen und sich dabei auf Skaleneffekte stützen – wie etwa die Batterieproduktion und vor einem Jahrzehnt die Herstellung von Photovoltaikmodulen –, scheiterten größtenteils.<h3>\r\nRettung durch Spezialisierung und Innovation<\/h3>Letztlich geht es im Handel um komparative und nicht um absolute Vorteile. Statt zu versuchen, Industriezweige zu retten, in denen Europa keinen komparativen Vorteil mehr hat, sollte es sich auf die spezialisierten Sektoren konzentrieren, in denen es zunehmend über derartige Vorteile verfügt. Maschinen zur Chipherstellung sind ein Musterbeispiel.<BR \/><BR \/>Ein europäisches Unternehmen – ASML aus den Niederlanden – verfügt hier über ein weltweites Monopol auf EUV-Lithografiemaschinen, die zur Herstellung der modernsten Mikrochips benötigt werden. Es handelt sich hierbei um technisch hochkomplexe, differenzierte Produkte, bei denen Skaleneffekte keine besondere Rolle spielen. Während Chips in Millionen- oder sogar Milliardenstückzahlen produziert werden, liefert ASML pro Jahr nur einige Dutzend seiner EUV-Lithografiemaschinen aus. Europas Überschuss bei diesen Maschinen kann sein Defizit bei den Chips selbst mehr als ausgleichen.<BR \/><BR \/>Die EU verzeichnet zudem einen großen Handelsüberschuss bei Flugzeugen – einem weiteren spezialisierten Produkt, das nicht in Massen produziert wird, aber mit langfristigen Kundenbeziehungen verknüpft ist. Europas wachsendes bilaterales Defizit gegenüber China könnte durch höhere Exporte dieser spezialisierten Produkte in andere Märkte ausgeglichen werden.<BR \/><BR \/>Die Anpassung an diese neue globale „Arbeitsteilung“ wird nicht einfach. Doch kann und muss die europäische Politik diese Anpassung erleichtern, und zwar insbesondere durch die Förderung größerer Flexibilität in der Wirtschaft und verstärkter Investitionen in Forschung und Entwicklung. Entscheidend ist, dass staatliche Hilfen für in Schwierigkeiten garatene Industriezweige an Anpassungsmaßnahmen geknüpft sein sollten. Der Versuch, alte Strukturen künstlich aufrechtzuerhalten, ist zum Scheitern verurteilt.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Daniel Gros ist Direktor des europapolitischen Instituts der Università Commerciale Luigi Bocconi.