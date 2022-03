Evaluierte Nachhaltigkeit bei der Volksbank

„ Diese ESG-Bewertung zeigt, dass der regionale Charakter der Volksbank eine Stärke ist: Unsere Verbundenheit mit der Region und die große Aufmerksamkeit für die Gemeinschaft, in der wir leben, stellen einen entscheidenden Mehrwert dar. ” — Manuela Miorelli, Leiterin Innovation und Nachhaltigkeit der Volksbank

Dabei werde die Fähigkeit eines Unternehmens, die Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance zu managen, bewertet. Die Volksbank liege „im guten globalen Durchschnitt“, so das Kreditinstitut.In puncto Umwelt ist heute eine sorgfältige Überprüfung der zu finanzierenden Investitionen vorzunehmen. Hier hat die Volksbank ein internes Tool eingeführt, das eine Analyse über die Nachhaltigkeit der Unternehmen sowie deren Projekte ermöglicht. Im Bereich der Governance achtet die Volksbank besonders auf Transparenz und Unabhängigkeit.„Unser Weg in Richtung Nachhaltigkeit hat gerade erst begonnen. Deshalb sind wir mit der Bewertung von S&P Global Ratings sehr zufrieden“, so Manuela Miorelli, Leiterin Innovation und Nachhaltigkeit der Volksbank.