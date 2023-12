Ex-Kanzler Gusenbauer dürfte Mandat in Signa-Beirat verlassen

Auslöser dafür seien „persönliche Gründe“ im Kontext mit Signa sowie Rücksichtnahme auf seine Gesundheit. In einer persönlichen Erklärung, veröffentlicht Dienstagabend, meinte Gusenbauer: „Ich will vermeiden, dass irgendein Reputationsschatten auf die Strabag fällt, die im Übrigen keine besonderen Geschäftsbeziehungen mit der Signa unterhält.“Gusenbauer ist seit 2010 amtierender Signa-Prime-Aufsichtsratschef und soll der Signa Holding laut dem Nachrichtenmagazin „News“ für die Jahre 2020 bis Frühjahr 2022 Beraterhonorare in Höhe von gut 7 Mio. Euro in Rechnung gestellt haben. Dem Bericht zufolge begann das Engagement Gusenbauers für Signa bereits kurz nach dessen Abschied aus dem Kanzleramt.Wie vor Kurzem ebenfalls bekannt wurde, verkauft Signa bereits erste Vermögenswerte. Lesen Sie hier mehr.