Ex-VW-Chef Winterkorn wegen Marktmanipulation vor Gericht

Demnach soll Winterkorn trotz Kenntnis vom Einbau einer illegalen Abschalteinrichtung bei VW-Dieseln in den USA und des sich seit dem Frühjahr 2015 abzeichnenden finanziellen Risikos durch Schadensersatzforderungen und Strafzahlungen den Kapitalmarkt vorsätzlich nicht rechtzeitig informiert haben.Tatsächlich wurde der Dieselbetrug erst auf Druck der amerikanischen Umweltbehörden am 18. September 2015 aufgedeckt. Die Ad-hoc-Mitteilung, mit der Volkswagen die Börse informierte, wurde erst am 22. September 2015 veröffentlicht.Damit soll Winterkorn als Konzernchef seiner Verpflichtung zur Veröffentlichung börsenrelevanter Informationen nicht rechtzeitig nachgekommen sein, erklärte das Gericht. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts gegen Winterkorn hatte das Gericht bereits Anfang September zugelassen. Wann der Prozess gegen ihn und 4 weitere Verantwortliche beginnt, steht allerdings noch nicht fest.

apa