Exklusiv-Interview: Darum ist Bitcoin so teuer wie nie

Die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin hat am Dienstag ein neues Allzeithoch von über 68.000 US-Dollar (58.700 Euro) erreicht. Längst ist unter Kleinanlegern wieder der FOMO-Effekt spürbar, also die Angst, etwas zu verpassen. Doch was steckt hinter der aktuellen Kursrallye? Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance &Management gibt im Exklusiv-Interview seine Einschätzung ab. Der bekennende Südtirol-Freund gilt als einer der führenden internationalen Experten für Bitcoin und die Kryptowelt. + Von Rainer Hilpold