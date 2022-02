Experte: „Mit den Sanktionen kann Russland leben“

„Damals gab es eine Rezession der russischen Wirtschaft, aber es war ein doppelter Schock – der Verfall der Ölpreise und die Sanktionen, jetzt gehen die Ölpreise aber nach oben“, sagte der Osteuropa-Experte Vasily Astrov zur APA. Solange die Ölpreise so hoch blieben, werde es in Russland voraussichtlich nicht zu einer Rezession kommen. „Es wird wahrscheinlich zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums kommen – je nachdem, wie stark die Sanktionen sind“, erwartet der stellvertretende Leiter des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). „Höchstwahrscheinlich wird der Rubel doch etwas abwerten, was zu einem weitern Anstieg der Inflation und zu Kaufkraftverlusten führen würde“, umriss Astrov das von ihm erwartete Szenario für Russland.Der russischen Wirtschaft wirklich schaden würden nur Maßnahmen, die für die EU „nicht akzeptabel“ seien. Denn dadurch würden die EU-Länder aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit Russland selbst arg in Mitleidenschaft gezogen. Dazu gehörten etwa Einschränkungen für Energielieferungen aus Russland. Die wechselseitige Abhängigkeit sei zu groß. „Russisches Gas kann man nicht so leicht ersetzen“, hielt Astrov fest. „Im Schnitt stammen 40 Prozent der europäischen Gasimporte aus Russland“, verdeutlichte er.„Die härteste Sanktion, die möglich wäre, wäre eine Abschaltung Russlands vom internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift“, so der Ökonom. Dann könnte man mit Russland keine Finanztransaktionen mehr machen. „Es würde dann aber zum Beispiel auch problematisch für den Westen sein, Energie-Importe aus Russland zu bezahlen“, räumte der stellvertretende wiiw-Chef ein.Einige westliche Banken haben infolge ihres starken Exposures laut wiiw ein besonders hohes Russland-Risiko – dazu zählen die österreichische Raiffeisen, die französische Société Générale, die italienische Unicredit und die amerikanische Citibank.Eine etwas weniger harte Gangart bei den Sanktionen sind Lieferbeschränkungen für Hightech-Güter wie iPhones und Halbleiterchips oder für Elektrogeräte wie Fernseher und Kühlschränke. „Ein Großteil davon wird in Russland importiert.“ Auch eine Reihe von Finanzsanktionen sind möglich – etwa ein Verbot für westliche Investoren, russische Staatsanleihen zu kaufen, ein Verbot für russische Großbanken, ihre Auslandsschulden außerhalb Russlands zu refinanzieren, oder das Einfrieren von Aktiva russischer Unternehmen im Westen. „Das sind so die denkbaren Sanktionen – die wären wirtschaftlich spürbar für Russland, aber sie würden nicht zu einem politischen Kurswechsel führen, weil sie verkraftbar sind, aus russischer Sicht“, so die Einschätzung Astrovs. „Damit kann Russland leben.“

apa