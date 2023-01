Experten: Mafia generiert Umsatz von 40 Milliarden Euro

Mafia dringt in „normale“ Wirtschaft

40 Milliarden Euro: So viel Geld generiert die Mafia laut Experten jährlich in Italien. Damit erwirtschafte sie 2 Prozent des italienischen Bruttoinlandprodukts und liegt damit in der Größenordnung von Großkonzernen wie etwa den nationalen Energieunternehmen Enel und Eni. Dies geht aus einer Studie des Forschungszentrums des Handwerkerverbands CGIA hervor.Die wichtigsten „Geschäftszweige“ seien nach wie vor der Drogenhandel sowie Erpressung, Wucher und Schutzgelder. Auch mit Prostitution und Waffenhandel floriere die Mafia italienweit.Am gefährlichsten sei das zunehmende Vordringen der „Paten“ in das normale Wirtschaftsleben. Nur wenige Provinzen Süditaliens seien vor der Präsenz mafiöser Strukturen immun. Die Schattenwirtschaft in Italien wurde auf insgesamt 157 Milliarden Euro beziffert, 62,4 Milliarden davon seien auf Schwarzarbeit zurückzuführen, ergab die Studie.Der italienische Staat hat vergangene Woche einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen erzielt. So wurde die Nummer 1 der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, festgenommen. Der Boss war seit 30 Jahren auf der Flucht.Außerdem konnten die Ermittler offen legen, wie Messina Denaro seine Flucht organisiert hatte.