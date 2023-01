Experte: Gasrechnung wird deutlich sinken

Rückgang der Inflation erwartet

Ganze 33 Prozent sollten die Rechnungen in diesem Monat zurück gehen, davon geht Davide Tabarelli, Präsident von Nomisma Energia im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Ansa aus. Die unabhängige Forschungseinrichtung beschäftigt sich vor allem mit Energie- und Umweltthemen.„Für eine durchschnittliche Familie bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von 712 Euro bei einem Verbrauch von 1400 Kubikmetern pro Jahr“, fügt Tabarelli hinzu.Im vergangenen Dezember hatte es einen starken Anstieg bei den Gasrechnungen in Italien gegeben: Im Schnitt stand 23 Prozent mehr zu Buche. „In 2 Tagen werden wir den durchschnittlichen Gaspreis für den Jänner genau festlegen können. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass er bei rund 60 Euro pro Megawattstunde liegen wird. Im Dezember lag der Gaspreis hingegen mit 117 Euro pro Megawattstunde deutlich höher“, erklärt der Experte.Der Rückgang der Gasrechnungen lasse sich vor allem durch den Rohstoffpreis erklären, aber andere Posten könnten je nach den Bestimmungen der Behörde variieren und zu einem etwas anderen Endpreis führen.Auch auf die Inflation wirken sich die sinkenden Energiepreise aus. „Wir müssen beachten, dass die Stromrechnungen im ersten Quartal 2023 bereits um 20 Prozent gesenkt wurden“, so Tabarelli weiter. Daher werde die Inflationsrate im Februar wahrscheinlich von 11,3 Prozent im Dezember auf 10 Prozent im Januar 2023 und in den darauffolgenden Monaten auf eine einstellige Rate sinken.Was die Stromrechnungen für das zweite Quartal 2023 betrifft, „müssen wir bis Ende März warten, aber auch hier ist dank des Preisverfalls an der Strombörse eine weitere Senkung um 20 Prozent denkbar“, fügt der Präsident von Nomisma Energia hinzu und betont: „Das ist eine hervorragende Nachricht, aber sie darf uns nicht vergessen lassen, dass die Krise noch nicht vorbei ist und die Gastarife, die im Januar gelten werden, immer noch 30 Prozent höher sind als die vor 2022. Die Stromtarife sind immer noch etwa doppelt so hoch wie in den Jahren vor 2022.“