Expertin: „Der Druck in der Landwirtschaft ist enorm“

Pflanzenschutzmittel sind zunehmend umstritten. Auch in Südtirol gibt es immer wieder Diskussionen. Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Mittel bezeichnet Siegrid Steinkellner daher als „eine der größten Herausforderungen für die Praxis“.





Die Expertin weist daraufhin, dass Supermarktregale heute voll mit gesunden, qualitativ hochwertigen, regionalen pflanzlichen Produkten seien. „Und dahinter steckt einerseits ein komplexes Zusammenspiel von Maßnahmen der Pflanzenzüchtung, des Pflanzenbaus und des Pflanzenschutzes zur Gesunderhaltung der Kulturpflanzen und andererseits die Tatsache, dass krankes bzw. von Schädlingen befallenes Erntegut erst gar nicht in den Handel kommt.“Der Druck in der Landwirtschaft sei daher enorm. „Es gibt so gut wie keine Kulturpflanze, die nicht von Krankheiten und Schädlingen befallen werden kann“, weiß die Expertin.

gam