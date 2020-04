Exportbetriebe dürfen wieder arbeiten

„Ich stehe seit mehreren Tagen in Kontakt mit der deutschen und der österreichischen Bundesregierung“, sagt Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer zu den „Dolomiten“.Achammers Bemühungen wurden von Erfolg gekrönt: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte Achammer sofort zu, Südtirol bei der Wiedereröffnung der Industrie zu unterstützen. Am Samstag folgte dann ein Brief der österreichischen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck an das Regierungskommissariat und den Präfekten Vito Cusumano mit dem Betreff: „Wiedereröffnung der Industrieunternehmen zur Sicherung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Italien und Österreich“.

