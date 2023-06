Exporte: Südtirol wieder auf Rekordkurs

USA in den Top 3

Was exportiert wurde

Die Zahlen im Detail: Im ersten Quartal 2023 erreichten die Ausfuhren einen Wert von 1,7 Milliarden Euro. Verglichen mit dem selben Quartal des Vorjahres lag der Zuwachs bei genau 7,5 Prozent. Zur Erinnerung: 2022 war das beste Jahr in der Export-Historie Südtirols.Die wichtigsten europäischen Zielländer für Exporte waren in den ersten 3 Monaten Deutschland (32,6 Prozent), Österreich (9,4 Prozent), Frankreich (4,9 Prozent) und - außerhalb der EU - vor allem die Schweiz (4,7 Prozent). In diese 4 Länder flossen mit insgesamt 51,6 Prozent mehr als die Hälfte aller Ausfuhren.Außerhalb Europas entfiel der der größte Teil der Exporte auf Amerika und Asien (8,9 Prozent bzw. 8,2 Prozent). Insgesamt verließen 6,0 Prozent aller Exporte Südtirol in Richtung USA, die somit an dritter Stelle der wichtigsten Ausfuhrmärkte für die heimische Wirtschaft stehen.Die größten Exportanteile hielten die Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (17,3 Prozent), gefolgt von den Grundmetallen und Metallerzeugnissen (16,1 Prozent), Maschinen und Anlagen (14,6 Prozent), Erzeugnissen der Land- und Forstwirtschaft (12,4 Prozent), und den Fahrzeugen bzw. Fahrzeugbestandteilen (9,8 Prozent). Diese Sektoren machten mehr als zwei Drittel (70,2 Prozent) der gesamten Ausfuhren aus.