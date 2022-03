EZB-Chefin: Krieg in Ukraine wird sich auf die Konjunktur auswirken

„Der Russland/Ukraine-Krieg wird durch höhere Energie- und Rohstoffpreise, die Unterbrechung des internationalen Handels und ein schwächeres Vertrauen beträchtliche Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation haben“, sagte Lagarde am Donnerstag auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung.Wie stark diese Folgen sein werden, hänge von der weiteren Entwicklung des Konflikts ab, von den Auswirkungen der gegenwärtigen Sanktionen und von möglichen weiteren Maßnahmen.„Die Risiken für die Wirtschaftsaussichten sind mit der russischen Invasion in der Ukraine erheblich gestiegen und sind nach unten gerichtet“, sagte Lagarde. Zwar seien die Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie zurückgegangen. Aber der Krieg in der Ukraine werde einen stärkeren Einfluss auf die Stimmung in der Wirtschaft haben und könne die Angebotsengpässe erneut verschärfen. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die westlichen Staaten umfangreiche Wirtschaftssanktionen auf den Weg gebracht, die unter anderem das Finanzsystem und die Notenbank in Moskau ins Visier nehmen. So wurden mehrere russische Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen und Auslandsguthaben der russischen Zentralbank sowie einzelner Personen eingefroren.

apa/reuters