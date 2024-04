EZB hält Leitzins weiter bei 4,5 Prozent

Leitzinsen seit Ukraine-Krieg angestiegen

EZB-Chefin Lagarde rechnet mit schwacher Konjunktur

Der Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, beträgt weiterhin 4 Prozent. Die meisten Experten rechnen erst im Juli mit einer ersten Zinssenkung.Um die nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf Rekordhöhe gestiegene Inflation in den Griff zu bekommen, hatte die EZB seit Juli 2022 10 Mal in Folge die Zinsen nach oben geschraubt.Die Folge von höheren Leitzinsen ist, dass Kredite teurer werden. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Doch teurere Kredite sind zugleich eine Last für die Wirtschaft und Privatleute, die sich Geld leihen wollen.Zuletzt hatte sich jedoch die Inflation im Euroraum stärker als erwartet abgeschwächt. Im März stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat nach einer ersten Schätzung um 2,4 Prozent. Die Preisentwicklung nähert sich damit dem Ziel der EZB an, die mittelfristig eine jährliche Inflationsrate von 2 Prozent anstrebt. Bei diesem Wert sehen die Währungshüter Preisstabilität gewährleistet.Trotz der sinkenden Inflation sei man aber noch vorsichtig. „Wir brauchen eindeutig mehr Beweise und mehr Daten“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagard bereits Anfang März.Die Konjunktur im Euroraum hat laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Winter noch keine Fahrt aufgenommen. „Die Wirtschaft ist im ersten Quartal schwach geblieben“, sagte sie am Donnerstag in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.Die Fachleute der Europäischen Zentralbank ( EZB ) erwarten heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im Euroraum.