EZB lässt Corona-Notprogramm auslaufen und hält Zins niedrig

Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag das Aus für die Anleihenzukäufe mit Ende März 2022. Der Leitzins bleibt auf rekordniedrigem Niveau von 0,0 Prozent. Einen anderen Weg geht die Bank von England (BoE): Sie erhöht als erste der großen Zentralbanken weltweit die Zinsen seit Ausbruch der Coronapandemie - von 0,1 auf 0,25 Prozent.Die britischen Währungshüter reagieren damit auf den rasanten Preisanstieg auf der Insel. Die Inflation ist mit zuletzt 5,1 Prozent weit über das Ziel der Notenbank hinausgeschossen.Nach dem Auslaufen der EZB-Anleihenkäufe sollen in der Eurozone fällige Tilgungsbeträge noch bis mindestens Ende 2024 reinvestiert werden. Im ersten Quartal 2022 werden die Zukäufe laut EZB noch fortgesetzt, allerdings in niedrigerem Tempo als Ende 2021.Damit es nach dem Entzug der auf 1,85 Billionen Euro angelegten Krisenhilfe im Frühjahr nicht zu Marktturbulenzen kommt, schafft die EZB über das neu justierte kleinere Ankaufprogramm namens APP einen Übergang: Die Ankäufe im Volumen von zuletzt 20 Milliarden Euro pro Monat werden im zweiten Quartal 2022 auf 40 Mrd. Euro verdoppelt, im dritten Quartal dann auf 30 Mrd. Euro zurückgefahren. Ab Oktober kommenden Jahres soll das Ankauftempo dann auf 20 Mrd. Euro gesenkt und so lange beibehalten werden, wie es zur Förderung der Konjunktur notwendig ist.

apa