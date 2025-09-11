<BR \/>Schon im Juli hatte die EZB die Leitzinsen nicht angetastet – nicht zuletzt wegen des „außergewöhnlich unsicheren Umfelds“ im Zollstreit mit den USA, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde damals betonte. Nun hat Europa es mit einer Regierungskrise in Frankreich zu tun. Die Sorge ist groß, dass die Verschuldung der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft außer Kontrolle gerät.<BR \/><BR \/>In diesem Umfeld verharrt die Notenbank nach einer Serie von Zinssenkungen in Abwartehaltung. Zuvor hatte die EZB die Leitzinsen achtmal binnen eines Jahres herabgesetzt.