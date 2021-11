FAA bezweifelt Kompetenz von Boeing-Personal bei Zulassungsprozess

Bei einer Überprüfung sei festgestellt worden, dass einige Mitarbeiter, die Zertifizierungsaufgaben für die Behörde ausführen, nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen und die FAA-Vorgaben nicht erfüllen, teilte die Behörde dem US-Flugzeugbauer in einem Schreiben mit.Von den erst kürzlich 12 eingestellten Mitarbeitern, die mit Sicherheitsangelegenheiten betraut sind, haben etwa 38 Prozent Schwierigkeiten, ein Verständnis der FAA-Zertifizierungsprozesse zu zeigen, hieß es. Die Flugaufsicht wies Boeing an, innerhalb von 30 Tagen „Abhilfe zu schaffen“.Nach den 2 Abstürzen von Boeing-Maschinen des Typs 737 Max, bei denen 346 Menschen ums Leben kamen, muss die FAA ab dem 1. Jänner per Gesetz der Einstellung von neuen Boeing-Mitarbeitern zustimmen, die den Zertifizierungsprozess überwachen. Die Behörde kündigte an, auch die bestehenden autorisierten FAA-Vertreter zu überprüfen.

apa/reuters