Facebook-Mutter Meta startet Metaverse Academy in Frankreich

Das von Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg erdachte Metaversum besteht aus virtuellen Welten, in denen die Nutzer mittels Avataren arbeiten, spielen und kommunizieren. Meta hatte im vergangenen Oktober angekündigt, für das Projekt in den kommenden fünf Jahren in Europa 10.000 Arbeitsplätze schaffen zu wollen.An der Metaverse Academy sollen laut Laurent Solly, Meta-Beauftragter für Südeuropa, zunächst zwei Berufe ausgebildet werden: spezialisierte Entwickler für immersive Technologien und Techniker für Support und Assistenz. In fünf französischen Städten sollen jeweils 20 Menschen an den entsprechenden Kursen teilnehmen.Der Fokus werde „nicht auf der Nutzung des Metaversums an sich liegen“, sagte Simplon-Chef Frédéric Bardeau. Denn wie diese virtuellen Welten einmal aussehen werden, sei weiterhin „ziemlich unklar“. Bei der Ausbildung werde es vornehmlich um „die 3D-Welt und die Interaktion in den Universen“ gehen.Meta geht davon aus, dass das Metaversum künftig in der Arbeitswelt unumgänglich wird. Zugleich seien „80 Prozent der Berufe, die es im Jahr 2030 geben wird, noch nicht erfunden“, erklärten Meta und Simplon. Deshalb müssten nun entsprechende Ausbildungsprogramme entwickelt werden.