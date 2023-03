Fachkräftemangel meistern: Was Unternehmen tun können

Im Bild von links nach rechts: Georg Lun, Direktor des WIFO; Christine Platzer, Direktorin des WIFI; Enrica Savoia, Expertin für Recruiting und Personalauswahl vom Studio Cesaro & Associati; Luca Angiolini, Geschäftsführer der Lusini Italia GmbH; Christina Knoll, Verantwortliche des Mitarbeiterclubs vom Konsortium Dolce Vita Hotels; Axel Haitzer, Keynotespeaker, Berater und Autor; Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen. - Foto: © handelskammer

Landwirtschaft, Gast- und Baugewerbe besonders betroffen

Attraktivität als Arbeitgeber steigern

„Längst ist der Arbeitskräftemangel zu einer großen Herausforderung für die Südtiroler Wirtschaft geworden. Passende Mitarbeiter zu finden, wird für die heimischen Betriebe immer anspruchsvoller, da sich auch die Erwartungen der Bewerber entscheidend verändert haben“, betonte Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen, in seinen Grußworten.Um Unternehmer, Geschäftsführer sowie Personalverantwortlichen in Südtirol wichtige Informationen und wertvolle Tipps zu geben, wie sie neue Mitarbeitende gewinnen und halten können, organisierte das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, am Donnerstagnachmittag ein Event zum Thema „Fachkräftemangel meistern – Was Unternehmen für ihre Arbeitgeberattraktivität tun können“, das komplett ausgebucht war.Im Anschluss an die Grußworte präsentierte Georg Lun, Direktor des WIFO - Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, aktuelle Daten zum Fachkräftemangel in Südtirol. Demnach sind vor allem das Gastgewerbe, die landwirtschaftlichen Genossenschaften sowie das Baugewerbe von den fehlenden Arbeitskräften betroffen.Danach lieferte Enrica Savoia, Expertin für Recruiting und Personalauswahl vom Studio Cesaro & Associati, einen interessanten Perspektivenwechsel zur Frage, was sich Bewerber heutzutage von Arbeitgebern erwarten. Sie unterstrich, dass der Arbeitsplatz nicht nur aufgrund der Entlohnung gewechselt wird. Entscheidend sind ebenso die Möglichkeiten, beruflich aufzusteigen und sich weiterzubilden, eine ausgewogene Work-Life-Balance oder die Nähe des Arbeitsplatzes zum Wohnort.Highlight der Veranstaltung war der Vortrag von Axel Haitzer, der aufzeigte, was Unternehmen für ihre Attraktivität als Arbeitgeber tun können und wie sie zum Bewerbermagnet werden. Er riet den Betrieben, sich den eigenen Prozess der Personalsuche mit den Augen potenzieller Bewerber/innen anzuschauen. Axel Haitzer ist renommierter Keynotespeaker, Berater sowie Autor. Für seine Verdienste um die duale Ausbildung wurde er unter anderem vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien ausgezeichnet.Anschließend erhielten die Anwesenden anschauliche Impulse anhand von zwei Beispielen aus der Südtiroler Praxis. Diese präsentierten Christina Knoll, Verantwortliche des Mitarbeiterclubs vom Konsortium Dolce Vita Hotels und Luca Angiolini, Geschäftsführer der Lusini Italia GmbH.Die Veranstaltung wurde mit einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch in angenehmer Atmosphäre bei einem Umtrunk abgeschlossen. Bereits im Mai 2022 fand ein erstes Event zur Fachkräftesicherung in der Intercable Arena in Bruneck statt, welches in Kooperation mit der Bezirksgemeinschaft Pustertal organisiert wurde und ebenfalls auf großes Interesse stieß. Weitere Veranstaltungen werden folgen.