Fachmesse Hotel: HGV stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt

„Die Durchführung der Fachmesse Hotel ist für uns ein wichtiges Signal nach außen, dass mit den aktuellen Corona-Maßnahmen und einem schlüssigen Sicherheitskonzept Tourismus möglich ist. Zudem ist die Fachmesse zum einen ein Gradmesser für die Branche und zum anderen Treffpunkt für HGV-Mitglieder, Touristiker und Beschäftigte im Tourismus. Gerade der Treffpunkt ist nach einer langen Zeit der eingeschränkten sozialen Beziehungen extrem wichtig geworden“, unterstreichen HGV-Präsident Manfred Pinzger und HGV-Direktor Thomas Gruber.Deshalb war es für den HGV wieder naheliegend, den Messestand zum einen als Treffpunkt und zum anderen als Restaurant zu konzipieren.Am Messestand des HGV in Halle C/D werden die HGV-Dienstleistungsabteilungen über Highlights und die neuesten Produkte in den jeweiligen Bereichen informieren. Für Interessierte gibt es auch die Möglichkeit, direkt am Stand mit den jeweiligen Fachexpertinnen und -experten in Kontakt zu treten.Folgende Abteilungen sind präsent: Personalberatung, IT / Online Marketing, Steuerberatung, Unternehmensberatung und der Bereich Weiterbildung. Zudem sind auch die jeweiligen Funktionäre und Verbandssekretäre der HGV-Bezirke anwesend.Zusätzlich ist mit dem „treff.hgv“ ein weiterer Bereich geschaffen worden, wo die HGV-Initiativen und Angebotsgruppen vorgestellt werden. Mit dabei sind der Verein Gastlichkeit in Südtirol, das Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung, die Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen, die Vinum Hotels Südtirol, die Vitalpina Hotels Südtirol, Historic South Tyrol – ein Zusammenschluss ausgezeichneter historischer Hotels und Wirtshäuser in Südtirol, und das Südtiroler Gasthaus. Beim „hgv.treff“ können sich die Mitglieder, Besucherinnen und Besucher des HGV-Messestandes zum ungezwungenen Austausch treffen, unter Einhaltung der bekannten Sicherheitsmaßnahmen.Der zweite Schwerpunkt des HGV-Messeauftrittes ist das HGV-eigene Messerestaurant Culinarium, welches heuer von Chefkoch Manuel Ebner vom Restaurant 1524 im Ansitz Rungghof in Girlan geführt wird. Zusammen mit seinem Team wird er die Besucherinnen und Besucher der Fachmesse Hotel mit regionalen und saisonalen Produkten aus der Umgebung verköstigen. Dabei setzt Manuel Ebner auf ein neues und hochwertiges Bistro-Konzept, welches seit dem Umbau auch im Rungghof zu finden ist.Das Konsortium Südtirol Wein ist auch heuer wiederum Partner auf dem HGV-Messestand. Am Stand von Südtirol Wein können eine Auswahl von zwölf verschiedenen Weinen verkostet und die Qualität und Vielfalt der Weinbauregion kennengelernt werden. Die Palette reicht von prickelnden Sekten über frisch-fruchtigen Weißweinen bis hin zu körperreichen, fülligen Rotweinen.Zudem präsentiert die Südtiroler Weinakademie den Besucherinnen und Besuchern ihr breites Angebot an Weinkursen.Weiters können am HGV-Stand die Kaffeespezialitäten von Alps Coffee der Kaffeerösterei Schreyögg, Produkte der Spezialbier-Brauerei FORST und die Weine von Südtirol Wein im Culinarium und an der HGV-Bar genossen werden.Nachhaltigkeit ist für den HGV ein sehr wichtiges Thema. Aus diesem Grund ist der HGV-Stand auch heuer nach den Vorgaben und Richtlinien eines Green Events organisiert. Dabei werden Maßnahmen zu den Themenbereichen Ressourcen, Abfall, Mobilität, Verpflegung, Energie, Kommunikation, Lärm und Bonus (Alkohol und Barrierefreiheit) umgesetzt.Die Nachhaltigkeit steht auch im Mittelpunkt des HGV-forum2021, zu dem alle HGV-Mitglieder eingeladen sind. Dieses findet am Mittwoch, 20. Oktober, ab 15.30 Uhr im neugestalteten H1/Innenhof der Messe Bozen statt.HGV-Präsident Manfred Pinzger wird in seinem Referat auf die Herausforderungen eingehen, welche auch aufgrund der Pandemie auf den Tourismus und die touristischen Betriebe zukommen. Tourismuslandesrat Arnold Schuler wird erläutern, worin er die Zukunft des Tourismus sieht.Zum Thema Nachhaltigkeit wird anschließend Prinzessin Xenia zu Hohenlohe-Langenburg ein kurzes Impulsreferat halten, bevor ihre Thesen in einer von HGV-Direktor Thomas Gruber moderierten Diskussion vertieft werden. An der Diskussionsrunde nehmen Xenia zu Hohenlohe-Langenburg, HGV-Präsident Manfred Pinzger, Landtagsabgeordneter Helmut Tauber und Brigitte Zelger, Präsidentin der Vitalpina Hotels Südtirol, teil.Ein weiterer Höhepunkt des HGV-forum2021 ist die Verleihung des HGV-Sterns für besondere Verdienste um den Tourismus in Südtirol an Bergsteigerlegende Reinhold Messner.

