Sie ist seit Jahren das Flaggschiff der Messe Bozen: „Hotel“ ging 1977 aus der damaligen großen Mustermesse hervor und begleitet seither die Entwicklung des Tourismus- und Gastronomiesektors. „Hotel ist mit der Branche mitgewachsen“, sagt Messe-Präsidentin Greti Ladurner, sowohl was die Zahl der Aussteller und Besucher als auch die Inhalte betrifft. „Sie war nie eine reine Bedarfsmesse, sondern von Anfang an eine Plattform des Austauschs.“ Auch Tourismuslandesrat Luis Walcher unterstreicht diese Bedeutung: „Die Messe schafft Innovation und Begegnungen.“<BR \/><BR \/>In den vergangenen 50 Ausgaben verzeichnete die Fachmesse insgesamt 650.000 Besucher und 25.000 Aussteller. Zur Jubiläumsausgabe werden rund 400 Aussteller, 190 davon aus Südtirol, und darüber hinaus 16 Start-ups erwartet. Inhaltlich setzt die Messe vier Schwerpunkte: „Innovation“, „Food & Drink“, „Architecture & Design“ sowie „Value of People“.<h3>Fachtagungen, Weinverkostungen, Hotelbesuche<\/h3>Während der vier Messetage finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Die <b>„Hotel Tours“<\/b> führen Besucher zu innovativen Bauprojekten in Südtirol. Mit dem <b>„Hotel Sustainability Award“<\/b> werden zudem Unternehmen aus der Branche ausgezeichnet, die mit nachhaltigen Lösungen neue Maßstäbe setzen. Die Preisverleihung findet am Montag, 19. Oktober, statt.<BR \/><BR \/>Fester Bestandteil des Programms sind auch die <b>„Vinea Tirolensis“<\/b>, bei der die Freien Weinbauern Südtirols am 21. Oktober ihre Weine präsentieren, sowie die „<b>kmBIOmeile“<\/b>, auf der regionale Produzenten ihre Erzeugnisse vorstellen.<BR \/><BR \/>Auch der fachliche Austausch steht im Mittelpunkt. Der „Rote Hahn“ lädt am 20. Oktober zur <b>Fachtagung zum Urlaub auf dem Bauernhof<\/b>, der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) veranstaltet seine <b>HGV-Fachtagung<\/b> am 21. Oktober.<h3>\r\nSonderausstellung „Zimmer im Wandel“<\/h3>Die 50. Auflage richtet den Blick nicht nur auf die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit. In Kooperation mit dem Touriseum zeigt die Messe Bozen die Ausstellung <b>„Zimmer im Wandel“<\/b> – eine Zeitreise durch 130 Jahre Südtiroler Tourismusgeschichte<BR \/><BR \/> „Hotel“ wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern organisiert, darunter der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ), der Südtiroler Köcheverband (SKV), der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds), Roter Hahn, IDM Südtirol, Südtirol Privat, die Freien Weinbauern Südtirols (FWS) und die Architekturstiftung Südtirol.<BR \/><BR \/>Weitere Infos zum Programm finden Sie <a href="https:\/\/www.fierabolzano.it\/de\/hotel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier. <\/a>