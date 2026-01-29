<BR \/><BR \/>Das „Arbatax Park Resort“ bestehend aus sieben Hotels mit insgesamt 900 Zimmern ist eines der größten Hotel-Komplexe Sardiniens und gilt den Angaben zufolge als weltweit einzigartiges Resort-Konzept: Es liegt auf einer über 60 Hektar großen Halbinsel an der Ostküste Sardiniens in der Provinz Ogliastra und wird vollständig innerhalb eines geschützten Naturparks betrieben. <BR \/>Damit verbinde das Konzept touristische Nutzung mit dem Erhalt der regionalen Flora und Fauna, betont FMTG. Das Hotel wurde mehrfach als bestes Öko-Resort der Welt ausgezeichnet. <BR \/><BR \/>„Wir investieren dort, wo wir an eine langfristige gemeinsame Zukunft glauben – an starke Orte, klare Werte und verlässliche Partnerschaften. Das ,Arbatax Park Resort' vereint all das auf besondere Weise“, erklärt Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG. <h3>\r\nInvestitionen von 30 Millionen Euro<\/h3>Eigentümer Giorgio Mazzella unterstreicht, in der FMTG habe man einen Partner gefunden, „der unsere Werte und unseren Anspruch an nachhaltigen Tourismus teilt. Gemeinsam werden wir klar definierte Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz umsetzen und die internationale Positionierung des Resorts weiterentwickeln“. <BR \/><BR \/>Geplant ist den Angaben zufolge ein umfassendes Entwicklungs-, Restyling- und Repositionierungsprogramm in Höhe von insgesamt rund 30 Millionen Euro, mit dem bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde. Die Wiedereröffnung ist für Mai 2026 geplant. <BR \/><BR \/>Mit seinem zweiten Standort auf der Insel will die international tätige Gruppe mit Südtiroler Wurzeln die strategische Bedeutung Sardiniens unterstreichen, wie Falkensteiner in einer Aussendung mitteilt. Gleichzeitig stärke die Transaktion die Entwicklungsstrategie der Gruppe in Italien im Segment der Strandresorts.