Sowohl im neuen Wein- als auch im Restaurantführer von „Falstaff Italia“ ist einmal mehr eine ordentliche Portion Südtirol mit dabei. Im Rahmen der Fachmesse „Hotel“ zeichneten Chefredakteur Othmar Kiem und Simon Staffler (Head of Tasting) die besten Weine und Kulinarik-Adressen des Landes aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375821_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie besten Weißen<\/h3>Beginnen wir mit den Weinen: An der Spitze der Weißburgunder steht die Kellerei Terlan mit dem „Rarity Weißburgunder Terlaner DOC 2013“, der 99 Punkte erzielte. Beim Sauvignon Blanc teilen sich gleich zwei Weine den Spitzenplatz: Sowohl der „The Wine Collection Sauvignon DOC 2022“ der Kellerei St. Michael-Eppan als auch der „Gran Lafóa Sauvignon DOC 2022“ der Kellerei Schreckbichl wurden mit 96 Punkten ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Auch beim Gewürztraminer gibt es zwei Sieger: Die Kellerei Tramin überzeugte mit dem „Nussbaumer Gewürztraminer DOC 2024“, das Weingut Hofstätter mit dem „Vigna Kolbenhof Gewürztraminer DOC 2023“. Beide Weine erreichten jeweils 95 Punkte.<BR \/><BR \/>Zwei Sortensieger gibt es auch beim Chardonnay: Die Kellerei Girlan holte mit dem „Curlan Chardonnay Riserva DOC 2022“ ebenso 96 Punkte wie das Weingut Castelfeder mit dem „Kreuzweg Family Reserve Chardonnay DOC 2022“.<BR \/><BR \/>Bei den weißen Cuvées setzte sich erneut die Kellerei Terlan mit dem „Terlaner Primo I Grande Cuvée DOC 2023“ durch (98 Punkte). In der Sonderkategorie „Weiße Vielfalt“ überzeugte der „Cuvée Adamantins Weiberg IGT 2022“ der Kellerei Eisacktal (96 Punkte). <h3>\r\nDie besten Roten<\/h3>Auch bei den Rotweinen zeigt Südtirol seine Klasse. An der Spitze der Blauburgunder stehen gleich zwei Weine mit jeweils 97 Punkten: der „Vigna Das Langefeld Blauburgunder Riserva DOC 2022“ vom Weingut Pfitscher und der „Vigna Roccolo Barthenau Blauburgunder DOC 2019“ vom Weingut Hofstätter.<BR \/><BR \/>Beim Vernatsch setzte sich der „Vom Kreuz St. Magdalener Classico DOC 2018“ von Ansitz Waldgries durch (95 Punkte). In der Lagrein-Kategorie ging die Auszeichnung an die Kellerei Muri-Gries: ihr „Vigna Klosteranger Lagrein Riserva DOC 2022“ (96 Punkte).<BR \/><BR \/>Bei den roten Cuvées gibt es zwei Spitzenreiter: Tiefenbrunner holte mit dem „Vigna Toren Cabernet Sauvignon Riserva DOC 2022“ ebenso 96 Punkte wie die Kellerei Bozen mit dem „TAL 1908 Lagrein Cabernet DOC 2022“.<h3>\r\nDer beste Süße, Rosé und Schaumwein<\/h3>Den Sortensieg beim Rosé holte sich die Kellerei Muri-Gries mit dem „Kretzer Lagrein DOC 2025“, der von der Jury mit 93 Punkten bewertet wurde. Bei den Süßweinen überzeugten der „Pipa XXIII Vino Liquoroso 2023“ vom Glögglhof und der „Rosenmuskateller Mitterberg IGT 2024“ von Ansitz Waldgries (95 Punkte). Als bester Schaumwein wurde der „Spumante Riserva DOC 2020 Brut Nature“ vom Weingut Pfitscher ausgezeichnet. <h3>\r\nDie kulinarischen Spitzenvertreter<\/h3>Auch im Gastronomieführer darf sich Südtirol über zahlreiche Erwähnungen und Auszeichnungen freuen. Den Titel „Restaurant des Jahres“ in Südtirol holt sich erneut das „Atelier Moessmer – Norbert Niederkofler“ in Bruneck. Über die Auszeichnung „Gasthaus des Jahres“ dürfen sich gleich zwei Betriebe freuen: Der „Ansitz Heufler“ in Rasen-Antholz und der „Schlosswirt Forst“ in Algund. <BR \/><BR \/>Als beste Gourmethütte wurde die „Jimmi Hütte“ in Kolfuschg geehrt, als bester Buschenschank überzeugte der „Villscheiderhof“ in Brixen und als beste Adresse für Pizzen gilt die Pizzeria „Il Corso“ in Bozen. <BR \/>Ausgezeichnet wurde auch die beste Neueröffnung des Jahres: das „Pramol Alto“ in St. Michael-Eppan. <BR \/><BR \/> Die „Weinkarte des Jahres“ präsentiert das „Hebbo“ in Toblach. Für herausragenden Service wurde die „Apostelstube im Hotel Elephant“ in Brixen ausgezeichnet. Den Titel „Ambiente des Jahres“ sicherte sich das „Yera“, ebenfalls in Brixen, welches in einer Höhle am Berghang gelegen ist. <BR \/><BR \/>Zu den weiteren Gewinnern zählt die „Lampl Stube im Hotel Lamm“ in Kastelruth, die als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Auch einzelne Persönlichkeiten der Südtiroler Gastronomie rücken in den Mittelpunkt: Lukas Gerges vom „Atelier Moessmer“ holt den Titel „Bester Sommelier“. Als „Best Young Chef“ wurde Kevin Trafoier vom „Kuppelrain“ in Kastelbell ausgezeichnet.