Familienpolitik gehört zu den erklärten Schwerpunkten von Giorgia Meloni. Im Haushaltsentwurf 2027 baut die Regierung daher ihre Förderschienen weiter aus. Ob die Maßnahmen letztendlich so umgesetzt werden, hängt nun vom Parlament ab. <h3>\r\n„Bonus Mamme“: 100 statt 60 Euro<\/h3>Den Anfang macht der sogenannte „Bonus Mamme“. Der Zuschuss für berufstätige Mütter soll auch 2027 fortgesetzt und aufgestockt werden: Statt bisher 60 Euro gibt es künftig 100 Euro im Monat – insgesamt 1.200 Euro im Jahr.<BR \/><BR \/>Der Kreis der Anspruchsberechtigten bleibt unverändert. Den Bonus erhalten berufstätige Mütter mit mindestens zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von höchstens 40.000 Euro. Bei zwei Kindern darf das jüngste noch nicht zehn Jahre alt sein. Bei drei oder mehr Kindern muss das jüngste Kind unter 18 sein.<h3>\r\nStaatliches Baby-Sparbuch<\/h3>Eine der wichtigsten Neuerungen ist das staatliche Baby-Sparbuch. Für jedes Neugeborene soll die Fürsorgeanstalt NISF\/INPS einen Vorsorgefonds einrichten. Der Staat zahlt jährlich bis zur Volljährigkeit 100 Euro ein. Bis zum 18. Geburtstag kommen so insgesamt 1.800 Euro zusammen.<BR \/><BR \/>Auch Eltern und andere Familienangehörige können freiwillig Geld einzahlen und dafür steuerliche Vorteile nutzen. Laut aktuellem Entwurf können sie 19 Prozent der Einzahlungen steuerlich geltend machen, und zwar bis zu einem Betrag von 1.000 Euro pro Jahr.<BR \/><BR \/>Das angesparte Guthaben bleibt steuerfrei und ist vor Pfändungen geschützt. Bis zum 18. Geburtstag darf das Geld grundsätzlich nicht verwendet werden. Eine Ausnahme ist nur bei einem außergewöhnlichen Notfall vorgesehen.<BR \/><BR \/>Mit der Volljährigkeit kann das Kind über das angesparte Geld verfügen. Es kann sich das Guthaben auszahlen lassen oder es beispielsweise für die schulische und universitäre Ausbildung, die Gründung eines eigenen Unternehmens oder eine private Altersvorsorge verwenden.<h3>\r\nElternurlaub und Bonus für Selbstständige<\/h3> Auch beim Elternurlaub legt Rom nach. Die mit 80 Prozent des Gehalts bezahlte Freistellung, die bis zum sechsten Geburtstag des Kindes genutzt werden kann, soll verlängert werden. Für das erste Kind steigt der Anspruch von drei auf vier Monate, für das zweite Kind auf fünf Monate und ab dem dritten Kind auf sechs Monate. Wichtig: Diese Monate gelten für beide Elternteile zusammen, nicht für jeden einzeln. Mutter und Vater können sie untereinander frei aufteilen.<BR \/><BR \/>Selbstständige Eltern sollen außerdem einen Gutschein von bis zu 500 Euro monatlich für maximal 3 Monate erhalten, um damit Kinderbetreuung, Babysitting oder frühkindliche Bildungsangebote zu bezahlen.