Fashion im hds wählt neue Spitze: „Einzelhandel in Südtirol digitalisieren“

Digitalisierung als wichtiges Ziel

Die neue Gruppe vertritt den gesamten Südtiroler Bekleidungs- und Accessoire-Sektor in all seinen Facetten wie Haute Couture, Sportbekleidung, Schuhe, Unterwäsche oder Vintage-Kleidung. Die Modebranche im Wirtschaftsverband hat im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen.Als Präsident und Vizepräsidentin der neuen Interessenvertretung im hds wurden Markus Rabanser (Rabanser footwear - Gröden) und Johanna Klemera (Luis Trenker – Bozen und Meran) gewählt. Die weiteren Mitglieder des neuen Vorstandes sind Gerhard Prantner (Prantner Mode Sport - Ritten), Klaus Raffeiner (Mode Raffeiner - Meran), Karin Gluderer (Mode & Sport's Gluderer - Schlanders), Sarah Enderle (Crea.S - Bozen), Stefan Hitthaler (Sport Monny – Obereggen), Hans Peter Federer (Schuhe Federer – Brixen) und Franz Jöchler (Mode Erhard- Brixen).Alexander Fill, Präsident der IT- und Internetdienstleister im hds, und Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target im hds, stellten den anwesenden Unternehmern die Digitalisierungsoffensive für den Südtiroler Einzelhandel vor.„Die Steigerung der digitalen Kenntnisse und Dienstleistungen ist für die Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit vieler Betriebe im Handel unumgänglich. Der Wandel der vergangenen Jahre macht die Notwendigkeit der Ergänzung von traditionellen Tätigkeiten durch die digitalen Technologien unumgänglich“, so die beiden Experten.„Einige Themen, die auf unserer Tagesordnung stehen, sind: Saisonschlussverkäufe, Digitalisierung - von Online-Shops bis hin zu alternativen Zahlungsformen -, Aufwertung des Verkäuferberufs oder die Ausbildung“, sagt Präsident Markus Rabanser. „Innerhalb des Einzelhandels in unseren Ortszentren und Innenstädten spielt die Bekleidung eine grundlegende Rolle und verdient die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der Kunden, aber auch der Politik und der Wirtschaft. Zudem haben mit unseren Dachverband Federmoda innerhalb von Confcommercio einen starken Partner“, so Rabanser abschließend.