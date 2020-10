Fast 200 Flughäfen in Europa von Pleite bedroht

Fast 200 Flughäfen in Europa werden in den kommenden Monaten in Konkurs gehen, wenn sich der Passagierverkehr bis Ende des Jahres nicht erholt, befürchtet die Flughafenbehörde ACI Europe, wie sie am Dienstag mitteilte. Ihren Schätzungen zufolge gelten konkret 193 europäische Airports als gefährdet. Die Daten von ACI zeigen, dass der Passagierverkehr auf den europäischen Flughäfen im September gegenüber dem Vorjahr um 73 Prozent einbrach.