Afrikas Potenzial für erneuerbare Energien sei enorm, teilte die Behörde mit. Investitionen in Solar-, Wind-, Wasser- und Geothermieenergie seien nicht nur ein moralisches und entwicklungspolitisches Gebot, sondern auch eine strategische Entscheidung. So stärkten sie Lieferketten und schafften bis 2030 bis zu 38 Millionen „grüne“ Arbeitsplätze.<BR \/><BR \/>Das Unterstützungspaket im Umfang von mehr als 545 Millionen Euro wurde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft für das Global Citizen Festival in New York angekündigt. Mit dem Geld soll etwa in Lesotho die Erschließung von Wind- und Wasserkraft gefördert werden und in Elfenbeinküste der Bau einer Hochspannungsleitung zur Stärkung der regionalen Stromverteilung.