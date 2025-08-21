An der Spitze stehen wenig überraschend die Erben des 2022 verstorbenen Leonardo Del Vecchio (siehe Grafik). Mit Beteiligungen an EssilorLuxottica, Mediobanca, Generali und Unicredit bringen sie es auf ein Aktienvermögen von über 51 Milliarden Euro. Dahinter folgen die Familien Rocca (Tenaris) mit 9,9 Milliarden Euro und Agnelli-Elkann (Exor) mit 9,5 Milliarden Euro. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202700_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf Rang vier behaupten sich – trotz schwerer Kursverluste – die Eigentümer von Prada: Miuccia Prada und Patrizio Bertelli. Ihr Vermögen sank auf 9,17 Milliarden Euro, ein Minus von über 33 Prozent, das sie zwei Plätze kostete. Für Aufwind sorgte dagegen Brunello Cucinelli, dessen Modeunternehmen seinen Börsenwert um 17 Prozent steigern konnte: Das Vermögen der Unternehmerfamilie stieg dadurch auf 3,31 Milliarden Euro (Platz 13). Gleich dahinter folgt Giorgio Armani, der mit 2,97 Milliarden Euro vier Plätze gutmachte.<h3>\r\nGostners auf Rang 33<\/h3>Unter den reichsten Aktionären Italiens finden sich auch die drei Bozner Brüder Josef, Ernst und Thomas Gostner. Über ihre Gesellschaft Fri-El Green Power halten sie die Mehrheit an Alerion Clean Power. Ihr Aktienpaket ist aktuell fast eine Milliarde Euro (912,9 Millionen Euro) wert – ein Zuwachs von 26,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit belegen die Gostner-Brüder Platz 33 der reichsten Italiener an der Börse, sieben Ränge höher als 2024. Hintergrund des Aufstiegs ist die wieder lebendigere Entwicklung im Bereich erneuerbare Energien.