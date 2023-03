Feldthurns: Annelies Leitner an der Handwerksspitze

Die lvh-Ortsversammlung in Feldthurns war ein wichtiger Anlass, um auf die vergangenen Jahre zurückzuschauen und gleichzeitig auch in die Zukunft zu blicken. Der scheidende und langjährige Ortsobmann Christoph Weissteiner bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsausschuss, dem lvh und der Gemeindeverwaltung. Zukünftig wird die Ortsgruppe von Annelies Leitner (Leitner Graphics) angeführt.Sie wurde von den anwesenden Handwerkern einstimmig zur neuen Ortsobfrau gewählt.Als Vize-Ortsobmann steht ihr Christoph Weissteiner (Weico GmbH) zur Seite und im Ortsausschuss mitarbeiten werden Werner Oberrauch, Klaus Dorfmann (Spenglerei Klaus), Lukas Delueg (Electro Delueg GmbH), Martin Blasbichler (B-mechanik GmbH), Hannes Eisenstecken (Holz Interior Eisenstecken GmbH), Herbert Kritzinger (Auto Kritzinger), Klaus Hasler (Malerbetrieb Hasler) und Domenikus Gruber (Fritzmedia). „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit einem so großen und motivierten Ausschuss“, betonte Leitner.Anerkennung und Dank sprach dem ehemaligen Ortsausschuss lvh-Vizedirektor Walter Pöhl aus. Gleichzeitig wünschte er den neuen Funktionärinnen und Funktionären gutes Gelingen für die Umsetzung sämtlicher Initiativen im Ort.Im Rahmen des Zusammentreffens brachten die Handwerker/innen das Anliegen vor, die Handwerkerzone im Ort sicherer zu gestalten. Immer wieder komme es zu Unfällen aufgrund von überholenden Fahrzeugen, daher sollte die Einfahrt der Handwerkerzone durch die Installation einer Verkehrsinsel sicherer gestaltet werden. Erforderlich sei auch die Erweiterung der Handwerkerzone und der Gewerbezone Ziggler durch den Ankauf von Grund zur Bebauung und Vergrößerung der bestehenden Zonen. Dieser Wunsch wurde vor allem bei der Gemeindeverwaltung deponiert.Bürgermeister Konrad Messner und Vize-Bürgermeister Patrick Delueg berichteten in diesem Zusammenhang zum aktuellen Stand der Dinge. Weiterer Ehrengast der Versammlung war Landtagsabgeordneter Helmut Tauber, der in seinem Grußwort die Wichtigkeit des Handwerks für Feldthurns und den Tourismus im Allgemeinen betonte.