Fercam als „Logistikunternehmen des Jahres 2021“ ausgezeichnet

Der von Assologistica ins Leben gerufenen Preis wird jährlich (heuer zum 17. Mal) vergeben und zählt zu den bedeutendsten der Logistikbranche. Unternehmen und Persönlichkeiten der Logistikbranche, die mit innovativen Ansätzen und Projekten in verschiedenen Bereichen auf sich aufmerksam gemacht haben und in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit einen Mehrwert für die Wirtschaft Italiens darstellen, werden damit ausgezeichnet.Die Auszeichnung erhielt Fercam für ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Logistikprojekt, das das Südtiroler Unternehmen für die spezifischen Erfordernisse seines Kunden Agrieuro, ein europaweit führender Online-Händler im Bereich Gartengeräte und landwirtschaftliche Maschinen mit Sitz in Spoleto (PG), entwickelt und umgesetzt hat.Fercam- Projektleiter Ing. Roberto Arduini, und die Agrieuro-Inhaberin Alessandra Settimi, nahmen die Auszeichnung mit großer Genugtuung entgegen, zumal auch eine hochqualifizierte Jury ihre innovations- und nachhaltigkeitsorientierten Lösungsansätze entsprechend anerkannt hatte. Die Auszeichnung erhielt Fercam „Für die Umsetzung einer innovativen und nachhaltigen Verpackungslinie“, so die von der Jury angeführte Begründung.„Für uns ist dies nicht nur die Anerkennung unseres innovativen Ansatzes bei immer komplexeren Logistikabläufen, sondern auch die Bestätigung der Wichtigkeit einer über Jahre hinweg gefestigten Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die auf gegenseitigem Vertrauen und Kompetenz basiert. Die Entwicklung solcher branchenspezifischer Logistikprojekte erfordert die uneingeschränkte Bereitschaft aller Beteiligten, sich mit Engagement für ein gemeinsames Ziel einzusetzen, das in unserem Projekt neben Effizienz und Flexibilität vorrangig auch die Nachhaltigkeit der Abläufe betrifft“, ist Arduini überzeugt.Für die Verpackungslinie der Agrieuro-Produkte, die größtenteils für Privatkunden bestimmt sind, wurde bewusst auf Kunststoff gänzlich verzichtet; dadurch wird dem Privaten auch die Entsorgung beziehungsweise die Wiederverwertung der Verpackung durch den Einsatz eines einzigen Materials, nämlich Papier, vereinfacht und erleichtert. Der verwendete Verpackungskarton besteht zu 80 Prozent aus Altpapier, wobei lediglich Kleber und Klebeband ohne Kunststoffbänder und Metallklammern zum Einsatz kommen.Alessandra Settimi von Agrieuro erkannte bereits im Frühjahr 2020, mit zunehmender Verbreitung der Pandemie, die Notwendigkeit, in Zusammenarbeit mit Fercam innovative, nachhaltige Logistiklösungen für ihre Produkte umzusetzen.Settimi betont: „Die Lebensweise und Gewohnheiten der Bevölkerung hatten sich innerhalb kürzester Zeit stark verändert, einerseits hatten sich immer mehr Menschen mit dem E-Commerce vertraut gemacht, und zusätzlich hatten immer mehr Menschen ihre Begeisterung für Garten und Heimwerken entdeckt. Diese beiden Faktoren haben unser Geschäft wahrlich beflügelt und uns bald schon vor eine gewaltige logistische Herausforderung gestellt. Wir brauchten schnellstens effiziente und vor allem gleichzeitig nachhaltige Logistiklösungen, die den Bedürfnissen einer vornehmlich privaten Kundschaft besser gerecht werden sollten. In Zusammenarbeit mit Fercam ist uns dieses unser Vorhaben erfolgreich gelungen.“

