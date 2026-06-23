<BR \/>„Indien gehört zu den dynamischsten Wachstumsmärkten weltweit und gewinnt im internationalen Handelsaustausch zunehmend an Bedeutung“, sagt Jury Michelozzi, Director Air & Sea bei Fercam. <BR \/>Um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, sei es wichtig, im ganzen Land flächendeckend präsent zu sein. Mit der neuen Niederlassung in Mumbai ist Fercam nun in allen vier bedeutenden Wirtschaftsregionen Indiens vertreten. Neben Mumbai verfügt das Unternehmen bereits über Standorte in Neu-Delhi, Kalkutta und Chennai.<h3>\r\nDrehkreuz im internationalen Handel <\/h3>Mumbai zählt zu den wichtigsten Wirtschafts- und Logistikzentren Asiens. Mit einem der größten Containerhäfen Südasiens und einer leistungsfähigen Flughafeninfrastruktur nimmt die Millionenmetropole eine Schlüsselrolle im internationalen Warenverkehr zwischen Indien, Europa und dem Rest der Welt ein.<BR \/><BR \/>„Mit unserer direkten Präsenz vor Ort schaffen wir die Voraussetzungen, um Kunden noch effizienter zu unterstützen“, so Michelozzi. <BR \/>Der neue Standort soll insbesondere das Seefrachtgeschäft von Fercam in der Region stärken und das bestehende Angebot in den Bereichen Luftfracht und Supply-Chain-Management ergänzen. Ziel sei es, integrierte Logistiklösungen aus einer Hand anzubieten und die operative Effizienz weiter zu steigern.<BR \/><BR \/>Auch für zahlreiche Schlüsselindustrien besitzt Mumbai eine zentrale Bedeutung. Über den Hafen werden unter anderem Güter aus den Bereichen Textil, Pharma, Chemie, Stahl, Automotive und Maschinenbau umgeschlagen. Vor allem die Automobilindustrie profitiert von den leistungsfähigen Exportmöglichkeiten für Fahrzeuge und Komponenten.