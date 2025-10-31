An der Einweihung des Standorts nahmen Mitarbeiter, Kunden und Vertreter lokaler Institutionen teil, darunter auch die Spitzen von Confindustria Molise. Die neue Niederlassung in Campobasso wird von zwei ehemaligen Unternehmern geleitet, die bereits seit längerer Zeit mit Fercam zusammenarbeiten und nun als Niederlassungsleiter bzw. Abteilungsleiter tätig sind. <BR \/><BR \/>Die Filiale, die über eine Flotte von 220 Fahrzeugen verfügt, wird nicht nur das Gebiet Molise, sondern auch die Region Abruzzen bedienen - ein Gebiet, das durch eine starke Präsenz von Unternehmen aus der Automobil- und Lebensmittelbranche geprägt ist.<BR \/><BR \/>In seiner Begrüßungsrede betonte der Präsident von Confindustria Molise, Mauro Natale, „wie sehr die innovativen Unternehmen in der Region effiziente Transportdienstleistungen benötigen, um ihre Absatzmärkte zu erreichen. Die Präsenz von Fercam stellt daher ein sehr wichtiges Element für die wirtschaftliche Entwicklung der Region dar“.<BR \/><BR \/>Fercam hatte erst kürzlich einen weiteren Standort in der apulischen Hafenstadt Bari eröffnet. Dieser ist auf Komplett- und Teilladungsverkehre auf der Straße sowie auf Sondertransporte spezialisiert. Darüber hinaus bietet Fercam in Bari Dienstleistungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der direkten Lieferung von Materialien und Komponenten an, die für den Betrieb von Maschinen und Anlagen unerlässlich sind. Damit stärkt Fercam seine Position entlang der Adria-Achse.<BR \/><BR \/>Das Transport- und Logistikunternehmen schloss das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 706 Millionen Euro ab - ein Wachstum von 5,8 Prozent, wie das Unternehmen mitteilt. Im vergangenen Jahr erweiterte Fercam seine Geschäftstätigkeit durch die Übernahme von Shado in Venetien sowie des deutschen Spediteurs LIC mit Sitz in Stuhr. <BR \/><BR \/>Ein weiterer Meilenstein war die erfolgreiche Expansion nach Indien mit insgesamt drei Betriebsstandorten in Neu-Delhi, Kalkutta und Chennai.