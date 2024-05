Fercam expandiert nach Indien

„ Unser Ziel ist es, uns dort zu entwickeln, wo die Wirtschaft wächst ” — Hannes Baumgartner

Jury Michelozzi (2. von links) und Hannes Baumgartner (3. von links) trafen sich vor Kurzem mit den neuen Partnern aus Indien. - Foto: © Fercam

Weitere Standorte sollen folgen

Direktor der neu gegründeten „ Fercam India Pvt“ ist Vishal Sign, der dem Leiter von Fercam Air & Ocean, Jury Michelozzi, unterstellt ist, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.Ein wesentlicher Grund, warum die Wahl auf Indien gefallen ist, sei das enorme Wirtschaftspotenzial. Im Gegensatz zu Europas langsam wachsender oder sogar stagnierender Wirtschaft verzeichnet Indien ein beträchtliches Wirtschaftswachstum in Bezug auf das BIP und die Industrieproduktion.Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird Indien bis 2027 mit einem geschätzten BIP von über 5 Billionen US-Dollar zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.„Unser Ziel ist es, uns dort zu entwickeln, wo die Wirtschaft wächst und folglich auch die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen und Schifffahrt rege ist. Wir bedienen mit unseren See- und Luftfrachtabteilungen in Europa bereits viele Kunden, die auf dem indischen Markt aktiv sind, und verfolgen die Importe und Exporte indischer Hersteller“, sagt Fercam-Geschäftsführer Hannes Baumgartner.Das neue indische Unternehmen wird seine Tätigkeit am 1. Juni aufnehmen und sich auf die Entwicklung des Marktes auf dem indischen Subkontinent konzentrieren.„Wir haben uns entschlossen, uns zunächst auf Neu-Dehli zu konzentrieren, da dies aufgrund des großen Verkehrsaufkommens und der wirtschaftlichen Bedeutung des Distrikts naheliegend ist“, sagt Jury Michelozzi.Zu den strategischen Investitionsplänen des Unternehmens gehört kurz- bis mittelfristig die Verstärkung der Präsenz in Mumbai, Kolkata und Chennai. „Dies sind die wichtigsten Produktionsstätten Indiens, die es uns ermöglichen werden, das gesamte Land mit unserer direkten Präsenz abzudecken“, fügt Michelozzi hinzu.