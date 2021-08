Ferrari fährt mehr Gewinn ein

So kletterte der Nettogewinn im ersten Halbjahr 2021 um 135 Prozent auf 412 Millionen Euro. Allein im zweiten Quartal 2021 lag der Gewinn bei 206 Millionen Euro.Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 wuchs der Umsatz um 36 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro, teilte der Konzern am heutigen Montag mit.Beim EBITDA (operativer Gewinn) wurde ein Plus von 73 Prozent auf 726 Millionen Euro gemeldet. 5456 Fahrzeuge wurden abgesetzt, um 32 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020.Allein im zweiten Quartal 2021 wurden 2685 Boliden verkauft, 93,3 Prozent mehr gegenüber dem von der Pandemie schwer belasteten Vergleichsquartal 2020.„Dieses exzellente zweite Quartal bestätigt die Stärke Ferraris und seines Geschäftsmodells. Jedes Auto stellt neue Standards in Sachen Innovation, Schönheit und Einmaligkeit, was das Fundament des wahren Luxus ist. Während sich unser 75. Gründungsjubiläum im kommenden Jahr naht, waren unsere Wachstumsmöglichkeiten noch nie so groß“, kommentierte Verwaltungsratspräsident John Elkann.

apa