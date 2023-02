Ferrero mit kräftigem Umsatzplus

Das Wachstum sei vor allem dank der positiven Ergebnisse in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA vorangetrieben worden.Der Konzern mit 109 Tochtergesellschaften und 32 Produktionsstätten erhöhte die Zahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 34.374 auf 36.756 Personen. Die Investitionen summierten sich im Berichtszeitraum auf 830 Millionen Euro.Das Familienunternehmen ist in 170 Ländern präsent. Ferrero investierte zuletzt in Speiseeis. Der Nutella-Hersteller lancierte Eis am Stiel mit der Marke Ferrero Rocher in den Varianten Classic und Dark. Auch die Raffaello-Pralinen werden als Speiseeis am Stiel angeboten. Auf den Markt kamen außerdem Eislutscher aus Estathé in den Geschmacksvarianten Zitrone und Pfirsich.