Fiat Chrysler weist Steuerforderungen aus Rom zurück

Laut Nachrichtenagentur Ansa setzt die italienische Steuerbehörde den damaligen Wert Chryslers mit 12,5 Milliarden Euro an, während Fiat 7,5 Milliarden deklariert habe. Die Steuernachforderung belaufe sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar, hieß es.





„Wir weisen den vorläufigen Bericht (der Steuerbehörde) entschieden zurück“, teilte ein Fiat-Sprecher am Donnerstag mit. Man sei zuversichtlich, dass die vorliegende Bewertung noch deutlich reduziert werden könne. Selbst für den Fall, dass sich ein steuerpflichtiger Gewinn ergäbe, würde dieser durch Verlustvorträge kompensiert. Ein Sprecher des Finanzministeriums in Rom wollte sich am Donnerstag zu dem Vorgang nicht äußern.Fiat Chrysler hatte bereits in seinem Quartalsbericht von Anfang November auf die anhängige Steuerkontroverse hingewiesen und geschrieben, dass eine Entscheidung bis Ende Dezember erwartet werde. Derzeit ist der Konzern in Verhandlungen mit der Opel-Mutter PSA über eine Mega-Fusion.

dpa