Fingierte Nummern, die vorgeben, aus Italien zu stammen, werden häufig von dubiosen Callcentern im Ausland genutzt – sei es für aufdringliches Telefonmarketing oder, noch gefährlicher, für Betrugsversuche.<BR \/><BR \/>Mit dem neuen KI-gestützten Filter will die italienische Kommunikationsbehörde AGCOM diesen Callcentern nun einen Riegel vorschieben. Bereits seit dem 19. August läuft die erste Phase, in der Festnetznummern gefiltert werden. Die Wirkung ist deutlich spürbar: Laut AGCOM wurden allein im September rund 20 Millionen Telefonate blockiert – das entspricht 1,37 Prozent des gesamten Festnetzverkehrs.<h3>\r\nFilter zeigt bereits Erfolge<\/h3>Ab heute wird der Filter auch im Mobilfunknetz aktiv. Technisch analysieren KI-Systeme die Anrufmuster und erkennen verdächtige Merkmale, etwa ein ungewöhnlich hohes Anrufvolumen oder geografisch unplausible Nummernherkünfte. Anrufe mit gefälschten oder nicht vergebenen Nummern können so in Echtzeit blockiert werden. Verbraucher müssen dafür nichts auf ihrem Smartphone installieren und auch nichts freischalten. Der Filter greift automatisch. <BR \/><BR \/>Trotzdem bleiben Lücken: „Unerwünschte Anrufe werden zwar zurückgehen, aber nicht vollständig verschwinden“, warnt der italienische Verbraucherschutzverband Codacons. Betrüger können weiterhin legitime Nummern nutzen, um Opfer zu erreichen, und Callcenter, die in Italien operieren, können ebenfalls weiterhin anrufen.<BR \/><BR \/>Wie effektiv der neue Filter langfristig sein wird, bleibt daher abzuwarten.