Fitch bestätigt Rating BBB/Stable für Alperia

Die Bestätigung des Ratings berücksichtigt den am Ende des Vorjahres genehmigten Industrieplan One Vision 2020-24, der auf die strategischen Prioritäten und finanziellen Eckpfeiler (maximale Nettoverschuldung/EBITDA von 2,5x), eine gesunde Vermögensstruktur, die von der Agentur vorhergesehene Performance für das Jahr 2020 und auf einen von der bevorstehenden Energiewende gekennzeichneten Business Mix fußt.Der stabile Ausblick spiegelt vor allem die Erwartungen an eine solide Geschäftsentwicklung wider und, dass die bereinigte Nettoverschuldung des operativen Ergebnisses von Alperia innerhalb der Schwellenwerte des aktuellen Ratings bis 2024 bleiben wird.„Die Bestätigung unseres Ratings, die trotz des wirtschaftlichen und sanitären Ausnahmezustandes mit stark volatilen Preisen erfolgt ist, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass die strategische Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens in puncto Energiewende und einer stärkeren Achtsamkeit gegenüber den Notwendigkeiten der Kunden der richtige Weg sind. Fitch bestätigt auch in dieser aktuell so schwierigen Situation die Solidität von Alperia gegenüber dem Markt. Das gesamte Management ist bestrebt, die ambitionierten Ziele des neuen Plans One Vision 2020-24 zu erzielen“, so Johann Wohlfarter, CEO Alperia.Alperia wird als „standalone“, also ohne externe Faktoren bewertet, aber die Präsenz des Shareholders Autonome Provinz Bozen wird als positiv für das gesamte Geschäftsprofil des Unternehmens angesehen.

